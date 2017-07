Gesundheit: Basenpulver haben Vor- und Nachteile

(fair-NEWS)

Basenpulver gehören zu den beliebtesten Nahrungsergänzungsmitteln. Nicht ohne Grund, denn Übersäuerung ist ein weit verbreitetes Problem. In der sogenannten ‚Western Diet’ die reich an Zucker, Fleisch und gesättigten Fetten aber arm an Ballaststoffen und Gemüse ist, fallen zu viele Säuren im Stoffwechsel an. Um die innere Homöostase (= gesundes Fließgleichgewicht) des Stoffwechsels aufrecht zu erhalten, muss der Körper wertvolle Mineralstoffe opfern.Mehr lesen --->> https://das-gesundheitsplus.de/basenpulver-auf-citratbasis-besser-als-natron-und-andere-carbonate/



Bildinformation: Säure-Basen-Messung. Quelle: depositphotos