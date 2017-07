Klare Haltung gegen Kriminelle und Desinformation

(fair-NEWS)

„Wer nach den jüngsten Gewaltausschreitungen durch den schwarzen Block aus Autonomen und Anarchisten während des G20-Gipfeltreffens in Hamburg das Vermummungsverbot aufweichen will, kann auch gleich den neofaschistischen Demokratiefeinden auf der anderen Seite den Hitler-Gruß wieder erlauben“, kommentiert Carsten Mohr Ideen von Linkspartei und Grünen in Berlin. Das Vorstandsmitglied der 1991 gegründeten Bürgerrechtsorganisation Business Crime Control (BCC) hält es für wichtiger, eine Diskussion darüber zu beginnen, wie Demonstranten und ihr demokratisches Anliegen, Polizisten und ihre schützende Aufgabe sowie Anwohner und ihr Eigentum wirksam vor Randalierern geschützt werden können.Die Großdemonstrationen des letzten Jahres gegen Freihandelsabkommen wie TTIP zeigten, wie „Staatsbürger gewaltfrei, inhaltlich profund und in der Sache fruchtbar Druck auf abgehobene Politiker in Berlin und Brüssel machen können“. Diese Art der Versammlungsfreiheit und Meinungsäußerung gelte es gegen jedermann zu verteidigen, meint der 54-Jährige Spezialist für ordnungsgemäße Unternehmensführung; „Wer sich insbesondere bei anbrechender Dunkelheit mit Sonnenbrille und Schal auf einer Demonstration verhüllt, kann für sich wohl kaum in Anspruch nehmen, sich gegen die Sonne schützen zu wollen“, winkt der ehemalige Neusser SPD-Politiker ab.Es sei unbegreiflich, wie sich Grüne und Linke aus der Lebenswirklichkeit einer breiten Bevölkerungsmehrheit, die sich nach Sicherheit sehne, verabschiedeten. Dabei gebe es doch viel zu tun: Gewalt konzeptionell und praktisch vorzubeugen, Kriminalität und Desinformation ohne Beschädigung der freiheitlichen Verfassung einzudämmen, Polizei und Bundeswehr von Extremisten sauber zu halten und sich effektiv gegen zunehmende Cyberangriffe und -kampagnen zu rüsten.



Bildinformation: Mohr empfiehlt, demokratische Spielregeln stringent durchzusetzen (Foto: C. Mohr)