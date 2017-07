Frühstück in Ungarn, Mittagessen in China und Abendessen in Mexiko

(fair-NEWS)

Wie wäre es mit einem leckeren Quark-Brotaufstrich in Ungarn zum Frühstück? Dann zum Mittagessen chinesische Bratnudeln und abends köstliche mexikanische Käse-Tortilla?Britta Kummer macht es möglich und entführt Sie auf eine vegetarische Weltreise der Genüsse!Vegetarische Weltreise„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben? „Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet. Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann. Guten Appetit!Rezept aus dem BuchKäse-Tortilla aus MexikoZutaten:♦ 150 g gemischter Käse♦ 6 Frühlingszwiebeln♦ 2 grüne Jalapeños♦ 2 EL Butter♦ 2 TortillafladenZubereitung:Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Jalapeños waschen und in kleine Würfel schneiden (wer es nicht so scharf mag entfernt die Kerne).Butter in einer Pfanne erhitzen. 1 Tortillafladen in die Pfanne geben und mit Käse, Frühlingszwiebeln sowie Jalapeños belegen. Den zweiten Fladen darauf legen, etwas andrücken und von beiden Seiten goldbraun braten.Das Buch ist als Print- und als E-Book erhältlich.Mehr Infos unter http://brittasbuecher.jimdo.com/ ©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç