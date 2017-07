Wissen spielerisch vermitteln

(fair-NEWS)

Lernen und dabei auch noch Spaß haben? Kobold Nepomuck macht es möglich! Spaß und Lernen empfiehlt:Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen?Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien, lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen.Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang.Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Mit farbigen Illustrationen und Bildern zum Ausmalen.Autorin:Christine ErdiçIllustratorin: Renate BeckerFormat: HardcoverVerlag: Karina VerlagSeitenanzahl: 140Auflage: 1 (2017)Sprache: DeutschISBN: 978-3961112760Altersempfehlung: Ab 8 bis 12 JahreÜber NepomuckDer Kobold Nepomuck wohnt mit seiner Familie in den einsamen Wäldern Norwegens. Im ersten Band mit dem Titel "Nepomucks Abenteuer" begleitet die Autorin Christine Erdiç den lustigen kleinen Kerl auf seiner Reise nach Deutschland, wo er als Weihnachtsgeschenk verpackt in der Welt der Menschen landet.Das läuft nicht immer ohne komische Zwischenfälle ab, denn so ein Kobold denkt und handelt eben anders als ein Mensch. Egal ob es dabei um den schonungslosen Umgang mit Großmutters Teeservice oder Aprilscherze geht, ob er andere Kobolde besucht oder in ein Puppenkleid gesteckt wird, es wird nie langweilig.In dem neuesten Band bereist Nepomuck so ziemlich alle Kontinente dieser Welt und lernt die Eigenarten unterschiedlicher Gegenden kennen.„Ich schreibe, weil es mir Spaß macht und ich die Leser in dieser viel zu ernsten und vom Konsum gezeichneten Welt zum Lachen und zum Nachdenken bringen möchte“, meint die Autorin zu dieser Art von Büchern. Die Geschichten sind auch Ausdruck ihres Lebensmottos: "Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum".Über Spaß und LernenUnsere Plattform "Spaß und Lernen" bietet Platz für Buchvorstellungen, spezielle Literaturempfehlungen, sowie Beiträge zu den Themen Bildung, Erziehung und Medien. Lese- und Hörproben geben Einblick in unsere eigenen Werke und in das Schaffen von anderen. Unter dem Slogan "Motivation durch Vielfalt" wollen wir durch die Präsentation und Entwicklung unterschiedlicher Druckwerke und digitaler Medien den Spaß am Lernen und Lesen fördern.In Zukunft soll daher auch ein reichhaltiges Angebot an eigenen Unterrichtsmaterialien zum Verkauf und zum kostenlosen Herunterladen unsere Empfehlungen und Beiträge ergänzen. Autoren, Blogger, Entwickler von Arbeitsheften, Kopiervorlagen und Lernsoftware sind herzlich eingeladen, ihre Beiträge und Materialien auf unserer Plattform zu präsentieren. Bei den Unterrichtsmaterialien stehen wir nach einer Umstrukturierung jetzt wieder am Anfang, arbeiten an eigenen Projekten und hoffen auch auf eine rege Beteiligung von interessierten Autor/innen und Softwareentwicklern.Darüber hinaus bietet "Spaß und Lernen" einen Überblick über das weite Spektrum an Kinder- und Jugendliteratur, das die zahlreichen Autor/innen von Karina Verlag geschaffen haben.Ein weiterer Blog beinhaltet Buchempfehlungen mit Themenschwerpunkten, wobei herausragende Werke der internationalen Kinder- und Jugendliteratur präsentiert werden.©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç