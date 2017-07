Kooperation ASC und TELES: Neues Cloud Recording Angebot für Mobile Phone

(fair-NEWS)

Hösbach/Berlin, 10. Juli 2017 – ASC und TELES kündigen eine gemeinsame Cloud-basierte Mobile Call Recording-Lösung zur rechtssicheren Aufzeichnung und Dokumentation von Beratergesprächen an. Mit der ASC Technologies AG holt sich TELES einen führenden Anbieter für die Aufzeichnung und Analyse von Unternehmenskommunikation ins Boot, um die steigende Nachfrage nach Compliance-konformer Sprachaufzeichnung aus der Cloud abzudecken.Im Zuge der durch die EU erlassenen Richtlinie MiFID II sind ab Januar 2018 alle Staaten der EU dazu verpflichtet, Beratergespräche beweissicher zu dokumentieren und zu archivieren. Mit der gemeinsamen Lösung von ASC und TELES wird eine rechtssichere Recording-Lösung für Mobilfunkgespräche auf den Markt kommen.„Heutzutage erfolgen immer mehr Beratergespräche über das mobile Netz – auch diese Gespräche unterliegen der Aufzeichnungspflicht. Zusammen mit TELES unterstützen wir Finanzdienstleister und Unternehmen dabei, entstandenen Compliance-Anforderungen zu erfüllen“, sagt Marco Müller, Chief Operating Officer, der ASC Technologies AG.Die Sprachvermittlungsplattform von TELES integriert sich in die Provider-Netze und bietet entsprechende Kommunikationsdienste für Geschäftskunden an. „Unsere Kommunikationslösungen sind so intelligent entwickelt, das Netzbetreiber und Geschäftskunden ihre bestehende Infrastruktur weiter nutzen können. Mit der ASC Recording Lösung erweiterten wir unser Portfolio und können unseren Kunden nun auch eine MiFID II-konforme Aufzeichnung der Gespräche bieten“, bestätigt Herr Oliver Olbrich, Co-Vorstandsvorsitzender von TELES.Die Lösung von ASC und TELES ist speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden zugeschnitten und bietet zum Beispiel individuelle Steuerung der Aufzeichnung, Datenimport und -export aus der Cloud sowie höchste Sicherheit durch Verschlüsselung. Ein flexibles Mandanten-Management ermöglicht die einfache Erweiterung um neue Mandanten und gleichzeitig eine strikte Trennung der Daten.Weitere Informationen zum Produktportfolio von ASC finden Sie unter www.asc.de



