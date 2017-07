Die Erfolgsmacher aus dem Taunus

(fair-NEWS)

Königstein im Taunus. Endlich die berufliche Karriere umsetzen, die man immer schon haben wollte. Einen Job finden, der zu einem passt und der wirklich Spaß macht. Ein leichteres Lebensgefühl, zufrieden sein und das Leben genießen, beruflich und privat – nicht mehr und nicht weniger möchte das Unternehmen karriere tutor mit seinem Angebot erreichen. Wie das funktioniert? Mit einem innovativen und flexiblen Weiterbildungs- und Karrierekonzept, das in den ersten beiden Jahren des jungen Unternehmens schon an über 100.000 Teilnehmertagen die Teilnehmer überzeugt hat.„Im Fokus von allem, was wir tun, stehen unsere Teilnehmer, ihre individuellen Bedürfnisse und der Mehrwert, den wir für sie erreichen wollen“, so Oliver Herbig, Vorsitzender der Geschäftsführung und einer der beiden Gründer von karriere tutor. Der Weg jedes Teilnehmers bei karriere tutor beginnt deshalb mit einem persönlichen Gespräch, bei dem mit Blick auf die bisherigen Berufsstationen gemeinsam die individuellen beruflichen Ziele und Wünsche ermittelt werden. Im Anschluss beginnt der gemeinsame Weg zur Umsetzung: Den Startpunkt bildet dabei eine berufliche Weiterbildung, die nicht nur zu den Zielen passt, sondern auch eine sinnvolle Ergänzung zum Werdegang darstellt. „Viele Fortbildungen bringen die Teilnehmer am Ende nicht weiter. Wir wollen echte Erfolgskurse bieten, die den Nutzern unseres Angebots wirklich dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen, erklärt Oliver Herbig.Dazu setzten die Königsteiner auf fundierte Inhalte, erfahrene Fachexperten und ein maximal flexibles Lernkonzept. „Unsere Dozenten sind erfahrene Experten mit jahrelanger Praxiserfahrung. Dadurch bekommen die Teilnehmer nicht nur das theoretische Know-How das ihnen durch unsere international anerkannten Zertifikate bestätigt wird, sondern erhalten durch Fallbeispiele, Übungen oder praxisnahe Tipps auch tiefere Einblicke in ihren zukünftigen Joballtag und können sich so gezielter darauf vorbereiten“, weiß Geschäftsführerin und Gründerin Andrea Fischer.Das Schulungskonzept des Unternehmens ist dabei einzigartig und völlig neu: Statt starrer und oft verschulter Weiterbildungen, bietet karriere tutor ein einzigartiges Lernerlebnis, das sich an den modernen Anforderungen der Arbeitswelt orientiert und den Teilnehmern maximale Flexibilität garantiert. „Bei uns erfolgt das Lernen digital über eine rund um die Uhr verfügbare Lernplattform“, erläutet Andrea Fischer. „Jeder Kurs besteht dabei aus einer Mischung aus Online-Lerneinheiten und dozentengeführten Sessions. Dadurch wird das Lernen maximal flexibel. Egal ob in der Woche oder am Wochenende, morgens oder abends, in Vollzeit oder in Teilzeit: Unser Angebot richtet sich an den Bedürfnissen der Teilnehmer aus“.Während der Weiterbildungen werden die Teilnehmer umfassend und individuell betreut.Egal, ob sie fachliche, organisatorische oder technische Unterstützung benötigen oder vor persönlichen Herausforderungen stehen, die das Lernen erschweren: das Unternehmen stellt den Teilnehmern persönliche Ansprechpartner zur Seite, die ihnen weiterhelfen.Doch das Engagement des Unternehmens beschränkt sich nicht nur auf die Weiterbildungen, sondern ist ganzheitlich angelegt: „Wir unterstützen die Teilnehmer bei der Suche nach Ihrem Traumjob, bereiten sie mit kostenlosen Bewerbercoachings auf die optimale Präsentation beim Wunscharbeitgeber vor und stehen ihnen auch im Berufsalltag weiterhin zur Seite, damit sie Ihr Ziel am Ende wirklich erreichen“ so Oliver Herbig.Das Konzept kommt an: schon an über 100.000 Teilnehmertagen hat karriere tutor in den vergangenen 2 Jahren die Teilnehmer erfolgreich begleitet. „Dass die Teilnehmer zufrieden sind, zeigt sich unter anderem darin, dass eine große Zahl unser Angebot auch mehrfach und damit langfristig nutzt“, weiß Andrea Fischer. Ein Großteil findet bereits während der Fortbildung einen Job im gewünschten Arbeitsfeld. Zur Freude der Geschäftsführung: „In der heutigen Arbeitswelt wird es Menschen immer wichtiger, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch Spaß an dem zu haben, was sie tun“, so Oliver Herbig. „Wir wollen Menschen helfen, das zu erreichen.“



