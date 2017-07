Mitglied im Inner Circle: ORBIS AG zählt erneut zu den weltbesten Microsoft-Dynamics-Partnern

(fair-NEWS)

Die ORBIS AG hat in diesem Jahr zum wiederholten Mal den prestigeträchtigen „Inner Circle Award“ erhalten. Als Mitglied des exklusiven Inner Circle gehört ORBIS in Bezug auf den Umsatz und außergewöhnliche Erfolge in Kundenprojekten zum Kreis der weltweit erfolgreichsten und besten ein Prozent der Partner aus dem Microsoft-Dynamics-Netzwerk und damit zu den strategisch wichtigsten Partnern von Microsoft in diesem Bereich. Den „Inner Circle Award“ nahm ORBIS, ein Microsoft Gold Certified Partner und führender Anbieter von Microsoft Dynamics 365, Microsoft SharePoint und Business Analytics, auf der Weltpartnerkonferenz Inspire (früher: Worldwide Partner Conference, WPC) entgegen, die vom 9. bis zum 13. Juli 2017 in Washington/USA stattfindet.Die Hürden für die Aufnahme in den Inner Circle sind hoch. Ausschlaggebende Faktoren sind nachhaltige Wachstums- und Verkaufserfolge, eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit und eine hervorragende Marktposition. Als Mitglied des Inner-Circle-Gremiums steht ORBIS in Bezug auf die Weiterentwicklung von Microsoft Dynamics 365 laufend im Dialog mit Microsoft und erhält im Gegenzug frühzeitig Informationen über technische Neuerungen bei Microsoft. Sie können zeitnah an Kunden weitergegeben werden, die in hohem Maße davon profitieren.Im Rahmen der Partnerkonferenz erhielt ORBIS von Microsoft zugleich den begehrten Preis als Microsoft Country Partner of the Year Award – als einziger von mehr als 30.000 Microsoft-Partnern in Deutschland überreicht. Diese Auszeichnung, die ORBIS bereits im Mai 2017 verliehen wurde, würdigt die herausragenden Lösungen und Dienstleistungen und das exzellente unternehmerische Engagement als Microsoft-Dynamics-Partner in Deutschland bei der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen auf Basis von Microsoft-Technologien.„Die Verleihung des prestigeträchtigen ‚Inner Circle Award‘ für Microsoft Dynamics und die Auszeichnung als Microsoft Country Partner of the Year ehren uns sehr. Sie sind ein Qualitätssiegel, das unsere Leistungsstärke im Bereich Microsoft Dynamics bestätigt, und ein weiterer Meilenstein in der strategischen Partnerschaft mit Microsoft“, erklärt Michael Jung, Business Unit Manager Microsoft Dynamics 365 bei ORBIS. Markus Backes, ebenfalls Business Unit Manager Microsoft Dynamics 365 bei ORBIS, ergänzt: „Die Awards sind zugleich ein Ansporn, auch in Zukunft auf Basis von Microsoft innovative Lösungen zu entwickeln und einzuführen, um die Kunden bestmöglich auf ihrem Weg in die digitale Transformation zu unterstützen.“ Dafür bietet ORBIS auf Basis der Plattform Microsoft Dynamics 365 zahlreiche eigene von Microsoft zertifizierte Branchenlösungen sowie in der Praxis vielfach bewährte Add-Ons zur Prozessoptimierung an.



Bildinformation: Inner Circle Award für ORBIS (Quelle: Microsoft)