Anex Tour stellt Winterkataloge 2017/18 vor

(fair-NEWS)

++ Neue Ziele Kuba und Thailand – Erstmals auch Rundreisen im Angebot ++* Frei nach dem Motto „Der Winter so fern“ können sich Urlauber auf 210 Katalogseiten in die Fernreiseziele Dominikanische Republik, Kuba und Thailand entführen lassen. Der deutsche Markt profitiert nun vom internationalen Mutterkonzern, der niederländischen Holding NW International BV, der in den Zielgebieten aufgrund seiner Größe günstige Einkaufspreise bekommt: Gerade in der Dominikanischen Republik – dem beliebtesten Langstreckenziel in der Karibik – kann das Unternehmen daher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und garantiert das mit seiner Best-Preis-Garantie. Die enge Zusammenarbeit mit dem Tourist Board der Dominikanischen Republik wird in der Wintersaison noch weiter gestärkt und das Portfolio auf 47 Hotels ausgebaut.* Auf Kuba hat der Düsseldorfer Veranstalter 43 Hotel im Programm, darunter neun in der Hauptstadt Havanna. Bei der 4-tägigen Rundreise „Im Herzen Kubas“ entdecken die Urlauber die Karibik-Insel in seinen unterschiedlichen Facetten. Die 7-tägige Rundreise „Best of Kuba“ führt von Havanna über Viñales bis nach Trinidad und zurück. Ebenfalls sieben Tage dauert die „Jeep Safari im Inselinneren“ von/bis Varadero.* Im neuen Reiseziel Thailand haben Anex-Gäste die Wahl zwischen 81 Hotels im 3- bis 5-Sterne Segment. Auf der 7-tägigen Segel-Rundreise „Auf in den Süden“ entdecken Urlaub die Schönheit Süd-Thailands vom Wasser aus. Einblicke in die Geschichte Thailands und seiner kulturellen Höhepunkte bekommen Urlauber bei der 7-tägigen Rundreise „Royale Wege“ in Nord-Thailand.* Für die Kurz- und Mittelstrecke hat Anex Tour den Katalog „Mal eben dem Winter entfliehen“ aufgelegt. Darin bietet der Veranstalter Pauschalreisen zu einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis nach Spanien (Mallorca, Fuerteventura, Gran Canaria), in die Türkei und nach Ägypten. Auch hier bietet das Unternehmen Häuser im Drei- bis Vier-Sterne-Bereich an, verfügt jedoch in seinem Portfolio auch über ausgewählte Fünf-Sterne-Hotels.* Anex Tour hat starke Partner im Gepäck und arbeitet mit bewährten Markenhotels und beliebten Hotelketten zusammen – unter anderem Bahia Principe, Barceló Hotels & Resorts, Iberostar, Lopesan, Sunrise Beach Hotels, JAZ, Mövenpick, Sunrise, Steigenberger und Hilton. Von den insgesamt 394 Hotels sind 189 im 4-Sterne Segment, 101 Häuser im 5-Sterne Segment. 60 Prozent aller Hotels wird mit All Inclusive angeboten.* Okay Yildirim, Sprecher der Geschäftsführung von Anex Tour freut sich über die neuen Ziele Kuba und Thailand: „Wir haben für den Winter mit Kuba ein weiteres Ziel in der Karibik aufgenommen und bieten unseren Gästen nun auch die beliebte Urlaubsregion Thailand an. Im Winter können wir unsere Gäste somit in die schönsten Sonnenziele bringen. Durch unsere 20-jährige Erfahrung im internationalen Markt sowie eine hervorragende Vernetzung vor Ort erhalten wir ausgezeichnete Konditionen und können unseren Gästen attraktive Preise anbieten.“* Mit der Katalog-Unterzeile „Mein Urlaub aus dem Reisebüro“ zeigt Anex Tour sein Bekenntnis für den stationären Vertrieb. „Klar und deutlich möchten wir unseren Partner im Reisebüro zeigen, dass wir ihre Expertise schätzen, und dem Kunden deutlich den Hinweis geben - die schönsten Wochen des Jahres bucht man im Reisebüro seines Vertrauens“, so Carsten Burgmann, CCO Anex Tour. Buchbar sind die Produkte über den Code ANEX in allen gängigen Buchungssystemen.++ Mein Urlaubsgarant – bewährte u. bekannte Hotels, Frühbucherspecials, Gratisnächte und Meerblick ++Spezielle Angebote, Frühbucherrabatte und zusätzliche Vorteile, machen die Reisen von Anex Tour besonders attraktiv. Ein Großteil der im Katalog vorgestellten Hotels hält zahlreiche Extras bereit. Wer beispielsweise frühzeitig seinen Urlaub plant, kann bei zahlreichen Hotels von Frühbucherspecials und Gratisnächten (21=18; 14=12; 7=6) profitieren – auch in der Hochsaison. In bestimmten Aktionszeiten erhalten Gäste eine Unterbringung mit Meerblick ohne Aufpreis.* Preisbeispiele:• Gran Canaria: IFA Buenaventura - 1 Woche vom 20. bis 27. November 2017 inklusive Halbpension im Doppelzimmer ab € 514,- pro Person inkl. Flug ab Düsseldorf• Ägypten/Hurghada: Hotel Palm Beach - 1 Woche vom 10. bis 17. November 2017 mit All Inclusive im Doppelzimmer ab € 440,- pro Person inkl. Flug ab Düsseldorf• Dominikanische Republik: Be Live Collection Punta Cana 6 Tage vom 03.11. bis 09. November 2017 mit All Inclusive im Doppelzimmer ab € 778,- pro Person inkl. Flug ab Düsseldorf• Kuba: Iberostar Playa Alameda Varadero - 1 Woche vom 21. bis 28. November 2017 mit All Inclusive im Doppelzimmer ab € 814,- pro Person inkl. Flug ab Düsseldorf• Türkei/Antalya: 1 Woche im Miracle Resort vom 12. bis 19. Dezember 2017 mit Ultra All Inclusive im Doppelzimmer pro Person ab € 429,- inkl. Flug ab Düsseldorf.• Thailand/Phuket: The Yama Hotel - 1 Woche vom 22. bis 29. November 2017 inklusive Frühstück im Doppelzimmer pro Person ab € 750,- inkl. Flug ab Düsseldorf.Pressemappe und weitere Informationen finden Sie zum Downloaden unter www.gce-agency.com/files/pressemappe_winterkataloge_gesamt_1.pdf Weitere Informationen unter www.anextour.de Kataloge jetzt anfordern via INFOX-Bestellservice unter www.infox.de



Bildinformation: Anex Tour stellt Winterkataloge 2017/18 vor