Zum NLP-Practitioner in 4 x 5 Tagen

Wer seine Kommunikation verbessern und Persönlichkeit weiterentwickeln möchte, hat mit NLP ein hervorragendes Format, das jedermann erlernen kann. Oft sind Ausbildungen zum NLP-Practitioner jedoch auf einen längeren Zeitraum ausgelegt, was sich im geschäftigen Alltag nicht immer optimal unterbringen lässt. Das Institut für Persönlichkeitsentwicklung WildWechsel unter der Geschäftsführung von Dr. Susanne Lapp bietet die Ausbildung zum NLP-Practitioner nun auch in einer Kompaktversion an - 4 Blöcke in 5 Tagen. Die erste Kompakt-Ausbildung startet bereits am 09. August 2017.Die Wirkung einer NLP-Practitioner-Ausbildung zeigt sich auf allen Ebenen: Veränderungen werden sowohl im privaten Bereich wie auch im Berufsleben schnell spürbar. "Unsere Teilnehmer lernen NLP-Formate, um ihren eigenen Standpunkt besser zu vertreten, ihre Gesprächspartner besser zu verstehen und auch, um gelassen mit schwierigen Gesprächssituationen umgehen zu können", erklärt die Institutsleiterin von WildWechsel, Dr. Susanne Lapp."Wer NLP-Techniken beherrscht, kann seine Selbstbeziehung verbessern, innere Konflikte lösen und seine Selbstakzeptanz erhöhen", weiß Lapp, die als NLP-Lehrtrainerin und NLP-Lehrcoach die Ausbildung leitet.Das Institut für Persönlichkeitsentwicklung WildWechsel bietet die Kompaktausbildung zum NLP-Practitioner zusätzlich zur regulären Ausbildung an, die an 9x3 Tagen stattfindet. "Unsere Kompakt-Variante ist besonders für all diejenigen geeignet, die schnell zu ihrem Abschluss kommen möchten und für die es schwierig ist, über längere Zeiträume zu planen", hebt Dr. Susanne Lapp hervor. Die Kompakt-Ausbildung startet am 09. August 2017 im Institut für Persönlichkeitsentwicklung WildWechsel in Frankfurt, Glauburgstraße 11.Mehr zur NLP-Practitioner-Ausbildung sowie Anmeldemöglichkeit finden Sie <a href="www.wildwechsel.biz/nlp-ausbildungen-in-frankfurt/nlp-practitioner-in-frankfurt/">hier</a>.Weitere Infos zum Institut für Persönlichkeitsentwicklung WildWechsel: www.wildwechsel.biz



Bildinformation: NLP-Lehrtrainerin und NLP-Lehrcoach Dr. Susanne Lapp