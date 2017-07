Die Zeit ist günstig: 5 Tipps zur Optimierung laufender Ratenkredite norisbank-Experte Maik Wennrich erklärt, wie auch Sie sparen können

(fair-NEWS)

Bonn, 13.07.2017 | Der Traum vom Eigenheim, ein neues Auto, die lang ersehnte Traumreise - es gibt viele Gründe, einen Kredit aufzunehmen. Oft kommen so über die Jahre verschiedene Finanzierungen zusammen, so dass der Überblick leicht verloren gehen kann. Umso wichtiger ist es, sich Transparenz über die bestehenden Kredite und deren Konditionen, also Raten und Zinssatz, zu verschaffen. Dabei sollten Kunden auch den möglicherweise über das Girokonto in Anspruch genommenen Dispositionskredit mit einkalkulieren.Was viele nicht wissen: Laufende Kredite können recht einfach umgeschuldet, mehrere bestehende Kredite zu einem Kredit zusammengefasst und bei Bedarf um einen zusätzlichen Betrag aufgestockt werden. So verbessern Kreditkunden nicht nur die Übersicht über die eigenen Finanzen, sondern können in der aktuellen Niedrigzinsphase durch günstigere Konditionen oftmals auch erheblich sparen. Auf diese Weise wird mit einer geringeren Rate nicht nur die monatliche Belastung reduziert. Auch zusätzliche Wünsche können realisiert werden.Bei einem Neuabschluss im Rahmen der Umschuldung gibt es zudem die Möglichkeit, einen zweiten Kreditnehmer hinzuzunehmen, also den Vertrag zum Beispiel mit dem Partner gemeinsam abzuschließen. Denn so kann gegebenenfalls nicht nur ein höherer Kreditbetrag gewährt werden, sondern auch die Zinsen könnten hierdurch niedriger ausfallen.norisbank-Experte Maik Wennrich erklärt, was zu beachten ist:1. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre laufenden Kredite und vor allem Ihren zukünftigen Finanzierungsbedarf.Laufende Kredite können unkompliziert umgeschuldet und bestehende Kredite bequem zu einem zusammengefasst werden. Bei Bedarf kann der Kunde seinen Kredit um einen weiteren Betrag aufstocken. So bietet beispielsweise der Top-Kredit der norisbank Kunden mit günstigen Konditionen die Möglichkeit, bereits bestehende Fremdkredite abzulösen. Auch der im Rahmen des Girokontos genutzte, in der Regel relativ teure Dispositionskredit, kann ausgeglichen werden. Im Rahmen einer Umschuldung können Kunden bis zu zwei laufende Ratenkredite ablösen. Dabei können sie über die Laufzeit und monatliche Ratenhöhe neu entscheiden. Durch das aktuell sehr geringe Zinsniveau lassen sich aber nicht nur deutlich Zinsen sparen. Mit der Wahl einer längeren Laufzeit und damit geringeren Monatsraten ist auch eine zusätzliche Entlastung der Haushaltskasse möglich.2. Informieren Sie sich über zusätzliche Services Ihrer Bank.Die norisbank bietet ihren Kunden beispielsweise einen Service zur Ablösung der Alt-Kredite bei anderen Banken an. Sobald die Kunden die Ablösevollmacht im Antragsformular unterzeichnet haben und der Kredit durch uns genehmigt wurde, überweist die norisbank die verbleibende Kreditsumme an den bisherigen Kreditgeber und löst damit den bestehenden Ratenkredit des Kunden bei der anderen Bank ab. So zahlt der Kreditnehmer monatlich nur eine Rate und hat es so leichter, den Überblick über die ausstehenden Beträge zu behalten.3. Planen Sie einen finanziellen Puffer ein.Über die Summe der abzulösenden Kredite hinaus sollte man sich frühzeitig überlegen, ob in nächster Zeit eine weitere Finanzierung benötigt wird. Denn es besteht auch die Möglichkeit, den Kreditbetrag einfach und bequem aufzustocken. Und gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase gibt es so gute Chancen, ein deutliches Mehr an Kaufkraft für die gleiche oder eine nur geringfügig höhere Monatsrate zu erhalten.4. Prüfen Sie, ob eine Restkreditversicherung in Ihrer individuellen Situation zur Absicherung von Vorteil ist.Abhängig von der aktuellen Familiensituation kann eine Restkreditversicherung sinnvoll sein. Zum Beispiel im Falle von Arbeitsplatzverlust, Arbeitsunfähigkeit oder im Todesfall kann man sich selbst beziehungsweise seine Angehörigen hiermit vor finanziellen Schwierigkeiten schützen. Die Kreditvergabe ist aber natürlich unabhängig vom Abschluss einer Restkreditversicherung.5. Schließen Sie einen neuen Kredit zusammen mit einem zweiten Kreditnehmer ab.Wer sein Darlehen statt allein mit einem zweiten Kreditnehmer abschließt, zum Beispiel mit dem Partner zusammen, zahlt in der Regel weniger Zinsen. Denn es liegt so meist eine bessere Risikoeinschätzung und in Summe ein höheres Nettoeinkommen auf Seiten der Kreditnehmer zugrunde. Das geringere Risiko gibt die Bank dann oft in Form von besseren Konditionen an den Kunden weiter.Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.de