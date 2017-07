Brötchen in "Hülle und Fülle".

(fair-NEWS)

Wer möchte nicht sein Leben in Hülle und Fülle genießen? Doch was wir heute unter dem Begriff verstehen, hatte ganz genau die gegenteilige Bedeutung.Die Redewendung in "Hülle und Fülle" stammt aus dem 16. Jahrhundert. Damals war "Hülle" ein Wort für Kleidung und "Fülle" stand für die Füllung des Magens. Zu der damaligen Zeit waren Kleidung und Nahrung die wichtigsten Dinge des Lebens und wenn sie vorhanden waren, konnte der Mensch überleben.Die Bedeutung dieses Sprichwortes hat sich allerdings genau in das Gegenteil gewandelt: Ist heutzutage etwas in "Hülle und Fülle" vorhanden, dann hat der Mensch so viel davon, dass er es gar nicht verbrauchen oder benutzen kann.In "Hülle und Fülle" kann man auch bezüglich der großen Auswahl an <a href="www.morgengold.de/live/backfrisch">Brötchen</a> und Backwaren sprechen, die von den Morgengold Frühstücksdiensten angeboten wird.In ihrem Kundenportal bietet der Frühstücksservice Backwaren, wie Brötchen, Brezeln, Croissants, süße Teilchen und diverse Brote in allen köstlichen Fassetten, die das Bäckerhandwerk zu bieten hat.Bequem und kinderleicht kann die gewünscht, individuelle Auswahl der Brötchen und Backwaren getroffen werden. Nach wenigen Klicks sind die Brötchen und die gewünschten Liefertage bestimmt, und schon ist das Frühstück organisiert.Die Service-Fahrer der www.morgengold.de Frühstücksdienste nehmen die bestellten Brötchen und Backwaren in den frühen Morgenstunden direkt in den jeweiligen Backstuben der Bäckerreibetriebe entgegen und bringen sie auf dem schnellsten Weg zu ihren Bestimmungsorten. Dort angekommen, werden die Brötchen und Backwaren an der Haustür in den von dem Kunden zur Verfügung gestellte Aufbewahrungsmöglichkeit, wie Beutel, Tüte oder feste Behältnisse, deponiert.Für die "Fülle", also dem gefüllten Magen, am Morgen ist gesorgt und der Tag kann energiegeladen starten.



Bildinformation: Morgengold bringt's - backfrisch und lecker!