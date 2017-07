Aachener Digitalagentur giftGRÜN setzt weiter auf Wachstum

(fair-NEWS)

Digitalagentur giftGRÜN integriert die ebenfalls in Aachen tätige Internetagentur source lounge. Bastian Haustein neuer CTO bei giftGRÜN.Aachen, 13.07.2017. <a href="https://www.giftgruen.com/">giftGRÜN</a>, die Digitalagentur der <a href="https://www.gruen.net/">GRÜN Software AG</a>, integriert das Geschäft und das Team der ebenfalls in Aachen tätigen Internetagentur <a href="http://source-lounge.de/">source lounge</a> und baut somit das Digital-Universum als Full-Service-Digitalagentur weiter aus.Hauptsitz der giftGRÜN GmbH bleibt weiterhin im <a href="www.softwarehub.de/">GRÜN SOFTWARE HUB</a> in der Aachener Pascalstraße. Der etablierte Standort der source lounge in der Hein-Janssen-Straße ist ab sofort ein weiterer Standort der Digitalagentur in der Aachener Innenstadt. Die gewohnten Ansprechpartner der source lounge wurden ebenfalls integriert, sodass das Team von giftGRÜN auf über 15 Mitarbeiter ausgebaut werden konnte. Neben den beiden Geschäftsführern Patrick Heinker und Dr. Oliver Grün wurde Bastian Haustein, bisher Geschäftsführer der source lounge, als CTO bei giftGRÜN berufen.giftGRÜN verfolgt als Full-Service-Digitalagentur das Ziel, in der Digitalisierung die Potenziale der Kunden zu erkennen und hieraus Mehrwerte zu schaffen. Als Schlüssel zum Erfolg sieht Patrick Heinker zwei wesentliche Merkmale: "Als Full-Service-Agentur innerhalb der GRÜN Gruppe kombinieren wir ein digitales Full-Service-Angebot mit fundiertem Branchen-KnowHow für Mitglieds- und Spendenorganisationen sowie für das Handwerk." Durch den Zusammenschluss der beiden Digitalagenturen wird der Fokus auf führende Technologien wie TYPO3, symfony und WordPress weiter ausgebaut. "Wir freuen uns auf die anspruchsvollen Projekte in der Zusammenarbeit mit der GRÜN Gruppe" ergänzt Bastian Haustein.giftGRÜN hat zahlreiche regionale und bundesweite Digital-Projekte in der Pipeline, die nunmehr mit den verstärkten personellen Ressourcen umgesetzt werden. Gemeinsam mit der GRÜN Software AG werden Community-Plattformen für Branchen erstellt.



Bildinformation: CTO Bastian Haustein (links) mit den CEOs Patrick Heinker (rechts) und Dr. Oliver Grün (Mitte).