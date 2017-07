INFORM als Top-Unternehmen für sichere Jobs ausgezeichnet

Pressemitteilung von INFORM GmbH

(fair-NEWS) Aus der vom Wirtschaftsmagazin Focus Money durchgeführten Studie "Deutschlands beste Jobs mit Zukunft" ist das Systemhaus als einer der Testsieger hervorgegangen. Damit gehört INFORM zu den 491 besten Unternehmen Deutschlands

Die Studie untersuchte die 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen mit Sitz in Deutschland. INFORM gehört demnach zu den 491 Unternehmen, die besonders sichere und damit zukunftsfähige Jobs bieten. Für das einzige aus der Technologieregion Aachen ausgezeichnete Unternehmen ist die Studie eine Bestätigung dafür, die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung ins Zentrum der Personalarbeit zu stellen.



"Nachhaltigkeit ist eines unserer wichtigsten Unternehmensziele. Dies gilt insbesondere für das Thema Sicherheit der Arbeitsplätze. "In den letzten zehn Jahren sind wir bei stetig steigenden Jahresumsätzen auf über 600 Kolleginnen und Kollegen angewachsen -Tendenz steigend." Dazu trägt auch eine hohe Mitarbeiterbindung bei, denn durchschnittlich bleiben unsere Mitarbeiter 14 Jahre im Unternehmen", freut sich Dr. Leonie Petry, Leiterin Personal & Organisationsentwicklung bei INFORM, über das Studienergebnis. "Zu den besten zehn Prozent der mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands zu gehören, ist eine Bestätigung unserer nachhaltigen und weitsichtigen Personalarbeit und zeigt, dass INFORM als Arbeitgeber sowohl für Absolventen als auch für Berufserfahrene eine gute Wahl für eine sichere Zukunft ist."



Zukunftsfähige Jobs sind nicht nur für die Mitarbeiter ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl ihres Arbeitsgebers. "Auch die Vorteile für uns als Unternehmen liegen auf der Hand", ergänzt Petry. "Unsere hohe Mitarbeiterzufriedenheit stellt einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil im Ringen um die besten Köpfe der Branche dar. Außerdem garantiert sie bei langfristigen Projekten eine größere Kundenzufriedenheit, da die Ansprechpartner über längere Zeiträume im Unternehmen verweilen."



Studie "Deutschlands beste Jobs mit Zukunft"

Die Studie "Deutschlands beste Jobs mit Zukunft" wurde im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Focus Money von Prof. Dr. Werner Sarges durchgeführt. Sarges ist einer der führenden Wissenschaftler und Berater zu eignungsdiagnostischen Fragen im Management-Bereich. Als Nachweis für die wirtschaftliche Prosperität und damit die Sicherheit des Arbeitsplatzes untersuchte Sarges 5.000 Unternehmen im Zeitraum von 2011 bis 2015. Um unter den ausgezeichneten Testsiegern zu landen, mussten die Unternehmen drei Bedingungen erfüllen: So durfte innerhalb des 5-Jahres Zeitraums die Mitarbeiterzahl in keinem Jahr gesunken sein. Außerdem musste der Jahresumsatz in jedem Jahr größer als der dazugehörige gleitende Durchschnitt und der Ertrag vor Zinsen und Steuern stets positiv gewesen sein.

INFORM ist spezialisiert auf Lösungen, die anders als lediglich datenverwaltende Software "mitdenken" und in Echtzeit intelligente Planungs- und Dispositionsentscheidungen treffen. Die Basis dafür sind wissenschaftlich fundierte, mathematische Optimierungsalgorithmen aus Fuzzy Logic und Operations Research, die für das jeweilige Einsatzfeld angepasst werden. Die Software mit Entscheidungsintelligenz optimiert Geschäftsprozesse in der Transportlogistik, im Airport Resource Management, in der Produktion und der Material- und Warenwirtschaft. Die über 600 Mitarbeiter der INFORM betreuen heute zahlreiche Kunden auf der ganzen Welt, darunter Containerterminals, Verkehrsflughäfen, Finanzdienstleister, Industriebetriebe, Großhändler, Lager- und Umschlagzentren sowie Transportunternehmen.

