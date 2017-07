Fokustag der Unternehmer Academy mit Klaus-J. Fink

(fair-NEWS)

Besondere Themen verdienen besonderen Fokus: Deshalb geht es während der Fokustage der Unternehmer Academy ans Eingemachte. Selbstständige und Unternehmer haben mit ihrer Teilnahme die Chance, anwendbares Expertenwissen kennenzulernen und direkt in ihren unternehmerischen Alltag zu integrieren, um das eigene Business die entscheidenden Schritte voranzubringen. "Denn genau das hat sich die Unternehmer Academy zur Aufgabe gemacht: Wir möchten Unternehmertum fördern und Menschen ermöglichen, ihre Passion erfolgreich zu leben", so Thomas Göller, Geschäftsführer der Unternehmer Academy.Am 15. Juli 2017 steht der nächste Fokustag an - mit Klaus-J. Fink und seinem Thema Verkaufspraxis. Top-Verkäufer werden nicht geboren. Teilnehmer können auf einen lehrreichen Mix aus Gesprächen, Diskussionen, Ausarbeitungen und Präsentationen gespannt sein. "Für die Unternehmer Academy ist es toll, einen so hochkarätigen Dozenten im Team zu wissen. Mit Klaus-J. Fink und diesem Fokustag optimieren Selbstständige und Unternehmer ihre kommunikativen Fähigkeiten in Neukundenakquise und im Verkaufsgespräch", erklärt Thomas Göller.Klaus-J. Fink gilt als Top-Speaker zu den Themen Verkauf, Neukundengewinnung, Empfehlungsmarketing und Vertriebsaufbau. "Als Keynote-Speaker ist er bekannt für seinen mitreißenden, eloquenten Vortragsstil - immer direkt und unverblümt. Authentizität und Professionalität stehen für ihn persönlich an erster Stelle", ergänzt Thomas Göller das Dozenten-Profil von Klaus-J. Fink.Derzeit sind noch wenige Plätze frei: Wer jetzt schnell ist, kann einen der letzten Plätze für diesen Fokustag ergattern.Mehr zu dem Fokustag mit Klaus-J. Fink am Samstag, den 15.07.2017 in Mainz/Ingelheim erfahren Sie unter <a href="https://www.unternehmer-academy.de/fokustage/fokustag-klaus-j-fink/">www.unternehmer-academy.de/fokustage/fokustag-klaus-j-fink/</a>.Mehr zur Unternehmer Academy lesen Sie unter <a href="www.unternehmer-academy.de">www.unternehmer-academy.de</a>.



