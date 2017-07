EInweggeschirr und Imbissverpackungen für die Außerhausgastronomie

(fair-NEWS)

Pack4Food24.de ist das speziell geschaffene B2B Bestell- und Informationsportal der Pro DP Verpackungen, einem weltweit tätigen Großhandels- und Serviceunternehmens am Markt der lebensmittelnahen Einwegverpackungen und professionellen Lösungen in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel. Im umfangreichen Sortiment des Spezialisten finden Restaurants, Bars, Kantinenbetreiber, Foodtrucks, Imbissbetriebe, Lieferdienste, Kantinen, usw. verschiedenste praktische Einwegartikel und Lösungen für die tägliche Arbeit in Produktion, Verkauf und Service.Neben innovativen Tischprodukten wie Servietten, Kerzen oder Tischdekorationen, und professionellen Hygieneartikeln oder Reinigungsmitteln, machen natürlich gerade moderne To Go Verpackungen, <a href="https://www.pack4food24.de/Menues-Imbiss-Heisses">günstiges Einweggeschirr und qualitative Imbissverpackungen</a> einen Großteil des Leistungsspektrums des B2B Großhandels aus Mitteldeutschland aus.Auf Pack4Food24.de haben die Kunden die Möglichkeit auf verschiedene spezifische Hauptkategorien zuzugreifen, welche produkt- oder anwendungsspezifisch aufgebaut sind, aber die Produkte von A wie Aluminiumschale bis Z wie Zip-Beutel können auch direkt im Bestellsystem gesucht und aufgerufen werden. Sowohl die Bestellseiten auf Pack4Food24.de als auch die Informationsseiten der Pro DP Verpackungen sind für die Anwendung mit mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones optimiert, so dass der Gastronom, Hotellier oder Einzelhändler zu jeder Zeit auf die Möglichkeiten seines Partners zugreifen kann.Auf Grund der idealen Verknüpfung der Möglichkeiten einer Online Artikel- und Bestellverwaltung mit den Möglichkeiten eines stationären Großhandelsunternehmens stellt die Pro DP Verpackungen wohl einen der flexibelsten und leistungsfähigsten Anbieter <a href="www.pro-dp-verpackungen.de">für den professionellen Gastronomiebedarf, Imbissbedarf, Hotellbedarf, Reinigungsbedarf, usw.</a> dar.



