Rating der MKB/MMV-Gruppe erneut auf Spitzenniveau

Koblenz, JULI 2017 - Trotz der aktuell schwierigen Lage in der Finanzbranche konnte die MKB/MMV-Gruppe ihre starke Position erneut bestätigen. Bereits zum 12. Mal in Folge wurde ihr mit einem "AA-" eine sehr hohe Bonität bescheinigt.In ihrer Begründung verweist die GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH (Beteiligungsgesellschaft des Prüfungsverbandes deutscher Banken e.V.) auf das bestens etablierte Kerngeschäft der MKB/MMV-Gruppe: Bei der Finanzierung mobiler Investitionsgüter für den deutschen Mittelstand durch Leasing, Mietkauf und Kredit gilt die Gruppe als Qualitätsanbieter. Das Portfolio zeichnet sich durch eine hohe Granularität nach Größenklassen und Branchen aus. Ein gesteigertes Neugeschäft, das über dem Branchendurchschnitt liegt, trägt zu dem guten Ergebnis bei. Sowohl das Geschäfts- wie auch das Finanzprofil liegen auf einem hohen Niveau. Mit einer unauffälligen Risikolage ist die MKB/MMV-Gruppe gegenüber dem herausfordernden Markt sehr solide aufgestellt.Bei der Bewertung gaben die überzeugenden Gesamtverhältnisse den Ausschlag für das erneut positive "AA-"Rating. "Wir freuen uns, dieses konstant sehr hohe Niveau zu halten", so Maximilian Meggle, Sprecher der Geschäftsführung. "Die GBB betont in ihrer Beurteilung unsere effiziente Geschäftsabwicklung und lobt das kundenorientierte Produktprofil. Das ist es, was unsere Wettbewerbsposition ausmacht. Auch für die Zukunft sehen wir uns als zuverlässiger Partner des deutschen Mittelstands."Die MKB/MMV-Gruppe unterzieht sich jährlich der Bonitätsbewertung durch die GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH. Hierbei handelt es sich um eine speziell auf Mobilien-Leasinggesellschaften zugeschnittene Analyse. Alle relevanten leasingspezifischen Erfolgs- und Risikofaktoren werden geprüft und zu einem objektiven Gesamturteil zusammengefasst.Das Ergebnis ist auch online unter www.gbb-rating.eu abrufbar.



Bildinformation: Die MKB/MMV-Gruppe mit Hauptsitz in Koblenz (Bildquelle: MMV Leasing GmbH)