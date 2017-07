Digitale Medien entwickeln und vermarkten

(fair-NEWS)

Digitale Produkte werden für Medienhäuser immer mehr zum Wachstumstreiber – und bleiben eine Herausforderung, denn der Markt ist voller Dynamik, Ideen und offener Fragen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Akademie der Deutschen Medien vom 5. bis 6. September das Seminar „Produkt- und Vermarktungsstrategien für digitale Inhalte“ in München. Der Kurs vermittelt das Rüstzeug für die Konzeption und Vermarktung digitaler Content-Angebote. Im Rahmen von Praxisworkshops überprüfen die Teilnehmer die crossmediale Strategie ihres eigenen Unternehmens und erhalten wertvolle Anregungen für eine Optimierung und Weiterentwicklung des Portfolios, der Produkte und ihrer Vermarktung.Die Referenten Dr. Marco Olavarria (Kirchner + Robrecht management consultants) und Katja Splichal (Leitung Verlagsbereich Online, Verlag Eugen Ulmer) beantworten dazu im Seminar u.a. folgende Fragen: Wie müssen digitale Produkte gestaltet sein, um im immer dichteren Wettbewerb zu bestehen? Wie können mit Customer Insights Kundenbedürfnisse ermittelt werden? Welche Geschäftsmodelle funktionieren in welchen Zielgruppen? Welche Inhalte eignen sich für Online-, welche für mobile Angebote? Und was sind geeignete Kommunikations- und Vertriebsstrategien für digitalen Content?Das Intensivseminar richtet sich an Teamleiter, Produktmanager und verantwortliche Mitarbeiter aus Medienunternehmen, die sich mit der Produktion und Vermarktung digitaler Inhalte befassen.Weitere Informationen und Anmeldung:



Bildinformation: Akademie der Deutschen Medien