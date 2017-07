(fair-NEWS)

Menschen kaufen von Menschen, deshalb hat der Marketingansatz "Personal Branding" gerade Hochbetrieb. Doch was braucht jemand, der sich selbst vermarkten möchte? "Perfekt aufeinander abgestimmte Fotos", so Uwe Klössing, Visual Director der neuen werdewelt-Zweigstelle Berlin. Als Fachmann in Sachen Businessportrait versteht er es, mit gekonntem Auge die Ecken und Kanten der werdewelt-Kunden in Szene zu setzen.Am Anfang einer Personal Branding-Kampagne steht die Positionierung. "Nur, wer sich selbst gut kennt, ist auch in der Lage, sich selbst gut zu verkaufen", weiß Klössing. Es braucht also die freigelegte Identität, um daraus eine Gesamtstrategie zu entwickeln. Sobald diese steht, kommt Uwe Klössing ins Spiel.Ob Vorstand, Geschäftsführung oder Mitarbeiter: Kontinuität ist bei Businessfotos das oberste Ziel. "Aus diesem Grund beginnt jedes Shooting mit einem detaillierten Briefing, sodass im Nachhinein neue oder ergänzende Aufnahmen sich in bereits bestehende Bilderserien einfügen", erzählt Klössing. Der Berliner Fotograf konzipiert Shootings und kümmert sich um die Koordination sowie Gestaltung der Aufnahmen.Die Agentur werdewelt baut damit ihr Angebot für operative Umsetzung im Personal Branding-Bereich aus und bezieht sich hier auf die Erfahrung, Professionalität und Kreativität des Businessfotografen, der sich schon seit 10 Jahren diesem Bereich verpflichtet fühlt: "Meine Businessfotos nehmen das Besondere des Menschen in den Fokus, sodass eine Außendarstellung mit Personal Branding-Faktor auch gelingt."Nähere Informationen zur werdewelt unter <a href="www.werdewelt-berlin.info"> www.werdewelt-berlin.info</a>



Bildinformation: Businessfotografie für Personal Branding – Agentur werdewelt eröffnet Visual Branding-Sitz in Berlin