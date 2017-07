Mehr Wissen schafft mehr Begeisterung

(fair-NEWS)

Nach den erfolgreichen Workshops im ersten Halbjahr 2017 führt der Iserlohner Fliesenzubehörspezialist Blanke GmbH & Co. KG seine BLANKE MEHRWERTSTATT weiter. Dank überaus positivem Feedback und interessanten Vorschlägen haben die technischen Experten von Blanke neue Themen und Schwerpunkte entwickelt. Aktuell liegt das Programm mit den neuen Workshops für das 2. Halbjahr 2017 vor.Unter der kompetenten Leitung der drei Blanke Profis Thomas Jaraczewski, Verkaufsleiter, Jürgen Pietsch, Leiter der Anwendungstechnik, und Frederik Walter, Objektberater, können sich Planer und Anwender über praxisnahe Lösungen mit Mehrwert informieren. Das Themenspektrum der Workshops reicht von Fliesentechnologie, Entwässerung und Verbundabdichtung über Barrierefreie Duschen und Fußbodenkonstruktionen bis hin zu Entkopplung bei Großformaten und Untergrundvorbereitung. In der Regel finden die Workshops in der BLANKE MEHRWERTSTATT in Iserlohn statt. Einzige Ausnahme bildet die "Bostik-Tour", eine besondere Schulungsreihe, die gemeinsam mit Bostik veranstaltet wird. Diese eintägige Schulung findet in verschiedenen Städten in exklusiven Locations statt. Neben dem anspruchsvollen technischen Programm wird auch immer ein prominenter Gastredner geladen.Die Termine und Themen der einzelnen Workshops im Überblick:14.09. Bostik-Tour, Fliesentechnologie, Ingelheim am Rhein21.09. Entwässerungs-Systeme mit BLANKE AQUA PROFILEN, Iserlohn10.10. BLANKE DISK - Das selbstklebende Abdichtungs-System, Iserlohn17.10. Eleganz und Sicherheit - barrierefreie Duschen perfekt planen, Iserlohn19.10. Fußbodenkonstruktionen, Iserlohn27.10. Eleganz und Sicherheit - barrierefreie Duschen perfekt planen15.11. Großformate mit dem Einsatz von PERMAT, Iserlohn16.11. Bostik-Tour, Fliesentechnologie, Leipzig21.11. BLANKE DISK - Das selbstklebende Abdichtungs-System, Iserlohn28.11. Entwässerungs-Systeme mit BLANKE AQUA PROFILEN, Iserlohn01.12. Eleganz und Sicherheit - barrierefreie Duschen perfekt planen, Iserlohn07.12. Fußbodenkonstruktionen, IserlohnWeitere Informationen zu den einzelnen Workshops sowie die Anmeldeformulare finden sich in der neusten BLANKE MEHRWERTSTATT Broschüre, die sich unter www.blanke-systems.de/blanke-fliesenzubehoer-systeme/service/workshopsschulungen kostenlos downloaden lässt.



Bildinformation: BLANKE MEHRWERTSTATT – Kompetenz für die Praxis dank interessanter Workshops rund um die Fliese. (Bildquelle: Blanke)