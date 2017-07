Paul Gauguin Cruises gewinnt zum zweiten Mal den Travel + Leisure World’s Best Award in der Kategorie „Midsize -Ship Ocean Cruise Line”

(fair-NEWS)

Hamburg, Juli 2017Paul Gauguin Cruises, Betreiber des bestbewerteten Luxus-Kreuzfahrtschiffs im Südpazifik, der M/S Paul Gauguin, wurde bei den Travel + Leisure World’s Best Awards 2017 zum zweiten Mal in Folge mit dem Preis für die beste „Midsize-Ship Ocean Cruise Line” ausgezeichnet.“Wir freuen uns ein weiteres Mal als die beste „Midsize-Ship Ocean Cruise Line” ausgezeichnet worden zu sein”, so Diane Moore, Präsidentin der Paul Gauguin Cruises. “Danke an die Leser der Zeitschrift Travel + Leisure für diesen renommierten Preis. Es ist eine Bestätigung für die harte Arbeit unserer talentierten Crew, ihre vorbildlichen Dienste, polynesische Gastfreundschaft und die außergewöhnlichen Erfahrungen, die sie unseren Gästen an Bord ermöglichen.”Die jährliche Leserumfrage der Zeitschrift zeigt die beliebtesten Lieblingsstädte, -hotels, -inseln, -kreuzfahrtlinien, -kurorte, -luftfahrtgesellschaften, -flughäfen und vieles mehr. Kreuzfahrtlinien wurden in Kategorien von Kabinen/Einrichtungen, Restaurants/Essen, Service, Reiseroute/-ziele, Ausflüge/Aktivitäten und dem Wert der Reise nach beurteilt.Durch ihren hervorragenden Service und ihr einzigartiges Angebot an Ausflügen durch die paradiesische Südsee bieten die Routen von Paul Gauguin Cruises ihren Passagieren ein unvergessliches once-in-a-lifetime Reiseerlebnis, das in Deutschland direkt bei Vista Travel gebucht werden kann.Paul Gauguin Cruises sind durch Veröffentlichungen in der Reise- und Lifestyle-Szene bekannt geworden. Paul Gauguin Cruises wurde bereits in der Vergangenheit als Beste „Midsize-Ship Ocean Cruise Line” bei den Travel + Leisure’s 2016 World’s Best Awards, sowie als Zweitbeste “Small-Ship Cruise Line” der Condé Nast Traveller 2016 Readers’ Choice Awards ausgezeichnet.Das Angebot von Paul Gauguin Cruises ist in Deutschland über www.vistatravel.de , dem langjährigen Spezialisten für Luxus- und Expeditionskreuzfahrten, buchbar.Weitere Informationen auf www.vistatravel.de



Bildinformation: rausch communications&pr