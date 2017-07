vjoon K4 integriert Schriftenmanager von Extensis

(fair-NEWS)

PORTLAND, Oregon (USA) und HAMBURG, Deutschland - 13.07.2017 - Dank der engen Kooperation zwischen Extensis® und der vjoon GmbH bietet die neueste Version von vjoon K4® einen integrierten Schriftenmanager. Die international bekannte Multichannel-Publishing-Plattform, die von Verlagen und Unternehmen weltweit genutzt wird, ist damit noch interessanter geworden.Aufbauend auf der K4-Plattform können Anwender Universal Type Server® von Extensis® integrieren und ihre Arbeitsprozesse im Publishing so mit einem effizienten Schriftenmanagement unterstützen. Die Probleme, die Schriften in einem automatisierten Prozess bereiten können, sind damit gelöst."Während der Produktion die richtigen Schriften zu haben, ist für jeden Publishing-Workflow unabdingbar. Fehlende oder falsche Schriftarten können automatisierte Prozesse empfindlich stören und Mitarbeiter von wichtigen Aufgaben abhalten", sagt Toby Martin, Vizepräsident Entwicklung & Strategie bei Extensis. "Die Integration von Universal Type Server in vjoon K4 bringt für automatisierte Verlage erhebliche Vorteile in puncto Qualität sowie Zeit- und Kosteneinsparungen mit sich.""Wir haben Medienhäuser und Unternehmen lange bei der Content-Entwicklung mit Automatisierungen für ihre bevorzugten Medienkanäle unterstützt. Durch die Integration von Extensis Universal Type Server mit der neuesten Version von vjoon K4 , kann die automatisierte Prüfung von Schriften ganz leicht eingeleitet werden", erklärt Holger Kraemer, Director of Business Development bei vjoon.Damit Content-Vermarkter und Verlage alle Inhalte in einem professionellen, hoch automatisierten Ökosystem bearbeiten und veröffentlichen können, ist die neueste Version in Twixl Publisher integriert.Unternehmen, die mehr über die integrierte Lösung von Extensis und vjoon erfahren möchten, können sich direkt an Extensis (tkoebel@extensis.de) oder vjoon (ctchorsch@vjoon.com) wenden.Weiterführende Links:www.extensis.com/de/Extensis auf Twitter folgen: www.twitter.com/extensisExtensis-Blog: http://blog.extensis.com/www.extensis.com/de/font-management/universal-type-server/www.vjoon.comvjoon auf Twitter folgen: www.twitter.com/vjoonvjoon-Blog: http://blog.vjoonity.com/



Bildinformation: vjoon K4 integriert Schriftenmanager von Extensis