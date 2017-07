Schule aus, Schuhe aus! Aktion zum Ferienbeginn in Berlin+Brandenburg

(fair-NEWS) Genug gesessen! Jetzt heißt es, raus ins Grüne. Zum Beginn der Sommerferien in Berlin und Brandenburg am 20.7.2017 startet der erste Barfußpark und gleichzeitig größter Natur-Erlebnispark in der Region eine besondere Aktion für Schülerinnen und Schüler.Seit dem 6. Juni 2017 ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten offiziell eröffnet. Über 6.000 Besucher haben hier in den ersten Wochen schon die Schuhe ausgezogen und das Gelände entlang der Natur-Erlebnispfade barfuß erkundet. Am Donnerstag, den 20.7.2017 machen die Inhaber jungen Gästen ein besonderes Geschenk.„Zum Ferienanfang bekommen die ersten 200 Schulkinder, die uns im Barfußpark besuchen, am Eingang eine Strand-Frisbee überreicht“, freuen sich Geschäftsführer Thomas Müller-Braun, seine Frau Claudia Stolzenwald und das ganze Team schon auf viele neue entdeckungs-freudige Besucher. Claudia Stolzenwald kümmert sich seit Eröffnung des Parks unter anderem um die Schulklassen, Kitagruppen und Geburtstagskinder.„Den Schulranzen in die Ecke stellen und die Schuhe fliegen hinterher, das ist doch ein Inbegriff von Freiheit“, erinnern sich die beiden schmunzelnd an ihre eigene Schulzeit. In dem Laub-, Kiefern und Bir-kenwald auf dem Gelände der ehemaligen Lungenheilanstalt Beelitz-Heilstätten gibt es keine Ecken. Dafür viel Raum zum Erkunden und Bewegen an der frischen Luft. Während die kleinen Entdecker unter-wegs sind, warten Schuhe und Rucksäcke ganz aufgeräumt in Schließfächern am Eingang auf ihre Besitzer.Auf drei großen Barfuß-Rundwegen von insgesamt 3,1 Kilometer Länge geht es durch 15 Hektar Mischwald über zahlreiche Untergründe und vorbei an insgesamt 60 Natur-Erlebnisstationen.Hier können kleine und große Besucher die Welt der Zeugnisse und Noten einmal entspannt hinter sich lassen und mit allen Sinnen in die abwechslungsreiche und erholsame Umgebung eintauchen.„Wie das Stroh an den Füßen kitzelt, ob Bucheckern richtig piksen und wie schön der Schlamm schmatzt? Ihr werdet es erleben. Nach dem Besuch wisst ihr auch, wie Steine von innen klingen und ob ihr weiter springen könnt als zum Beispiel ein Eichhörnchen. Eine Riesenschaukel, eine Hängebrücke und sogar ein Drachenzelt warten auf euch. Waffeln und Eis gibt’s bei uns natürlich auch“. So viel können die bei-den sympathischen Inhaber schon mal verraten. Aber vor allem in den Ferien gilt: Probieren geht über Studieren. Also sehen wir uns am besten barfuß.Für wen ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten?Erlebnis für Individualbesucher wie Gruppen (fast) jeden Alters. Die Stationen sind so ausgerichtet, dass sie von Kindern ab einem Alter von 4 Jahren selbständig bewältigt werden können (in Begleitung von Erwachsenen). Kleinere Kinder können je nach Alter einen Teil der Stationen mitmachen oder im Kinderwagen geschoben werden, was auf dem gesamten Gelände möglich ist. Wer den Kinderwagen nicht schieben will, kann sich auch einen Bollerwagen ausleihen und die Kleinen einfach ziehen.



Agentur:

Der größte Naturerlebnis-Park in Berlin und Brandenburg ist seit dem 6. Juni 2017 offiziell eröffnet.



Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer südwestlich von Berlin in direkter Nachbarschaft zu dem bereits etablierten Baum-kronenpfad und ergänzt damit das Angebot auf dem Areal der ehema-ligen Beelitzer Heilstätten optimal: Vom Baumkronenpfad aus können die Besucher das Gartendenkmal von oben erleben, im Barfußpark hingegen von unten, über die Füße und mit allen Sinnen.