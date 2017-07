DÜRRE IN NIGER: AKTION GEGEN DEN HUNGER VERSTÄRKT NOTHILFE FÜR AKUT UNTERERNÄHRTE KINDER – NAHRUNGSMITTEL FÜR 40.000 MENSCHEN

(fair-NEWS)

Berlin, 12. Juli 2017. Im südlichen Niger herrscht eine Hungerkrise: Durch die anhaltende Dürre hat mehr als die Hälfte der Haushalte nicht genug zu essen. Die Vorräte für die Trockenzeit sind weitgehend aufgebraucht, Weideland für das Vieh ist verdorrt. Die Region Mayahi hat es besonders hart getroffen. Sie steht an der Schwelle zum humanitären Notfall. Lebensmittel sind auf den lokalen Märkten so teuer geworden, dass viele Menschen sich Nahrung nicht mehr leisten können.„Wir haben die Hilfe in unseren Ernährungszentren aufgestockt. Durch sauberes Wasser und Hygieneeinrichtungen beugen wir außerdem Krankheiten vor“, sagte Lucas Honauer, Landesdirektor von Aktion gegen den Hunger im Niger. Wegen der hohen Lebensmittelpreise versorgt Aktion gegen den Hunger zudem Familien mit Barmitteln. Darüber hinaus verteilt die internationale humanitäre Organisation Getreide, Öl, Bohnen und Salz an besonders bedürftige Frauen, Männer und Kinder.In Mayahi sind etwa 13 Prozent der unter Fünfjährigen akut mangelernährt. 2,3 Prozent gelten als schwer akut unterernährt. Die Kinder werden zunächst mit therapeutischer Fertignahrung versorgt. Wenn sie sich körperlich erholt haben, spielt auch die psychosoziale Betreuung eine wichtige Rolle, sagte Niger-Landesdirektor Honauer: „Dass die Mütter hier in unseren Ernährungszentren mit ihren Kindern Zeit verbringen können und mit ihnen spielen, trägt viel zu deren Erholung bei.“



Bildinformation: Aktion gegen den Hunger verteilt Getreide und Öl im Niger. © Gabriel Villarrubia