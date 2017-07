Neue KI-Plattform: OpenText Magellan ermöglicht tiefergehende Einblicke in Geschäftsprozesse

(fair-NEWS) München, 11. Juli 2017 – OpenText™ (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX), einer der weltweit führenden Anbieter von Enterprise Information Management (EIM), präsentiert heute auf der Enterprise World 2017 die neue Plattform für künstliche Intelligenz (KI) OpenText Magellan. Die flexible KI- und Analyseplattform kombiniert Open-Source Machine-Learning mit innovativen Analysen und vielen Funktionen, um große Datenmengen und Inhalte zu erfassen, zusammenzuführen und zu verwalten. Magellan ermöglicht Unternehmen so computergestützte Entscheidungsprozesse sowie die Automatisierung und Optimierung von Geschäftsabläufen – kostengünstig und nutzerfreundlich.

OpenText Magellan ist eine kosteneffiziente Lösung, die auf einer geschlossenen, hochskalierbaren Infrastruktur basiert und darauf ausgelegt ist, große Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten zu verwalten. Getrieben durch OpenText Analytics und Apache Spark, integriert OpenText Magellan alle denkbaren EIM-Architekturen. Auf diese Weise werden Aufwand, Zeitbedarf und das notwendige Know-how, das für den wirksamen Einsatz der innovativen Analysen für Entscheidungsfindungen und Prozessautomatisierung nötig wäre, drastisch reduziert.



„Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten riesige Datenmengen produziert. OpenText Magellan unterstützt sie nun dabei, diese Informationen zu verwalten und wirksam einzusetzen“, sagt Mark J. Barrenechea, CEO und CTO von OpenText. „Während die Automatisierung weiter voranschreitet und auch die Zahl an Unternehmensdaten weiterhin rapide ansteigt, vereint OpenText Magellan die Leistungsfähigkeit von Analysen, Algorithmen und statistischen Modellen, um Unternehmen weltweit fortschrittliche Entscheidungsprozesse und tiefergehende Geschäftseinblicke zu ermöglichen. OpenText Magellan ist der nächste Schritt in eine offenere, skalierbarere und kostengünstigere Zukunft der künstlichen Intelligenz und des Cognitive Computing. Bei der Entwicklung stellten wir außerdem von Anfang an sicher, dass die Plattform auf unsere bereits bestehenden Lösungen zugeschnitten ist.“



„Daten sind das Futter jeder künstlichen Intelligenz. Dabei bergen vor allem unstrukturierte Daten einen hohen Erkenntnisgewinn – in Kundenabsichten, Mitarbeiterverhalten, Vertragspflichten von Partnern und Beweise von Prouessparteien“, ergänzt Nick Patience, Gründer und Research VP, 451 Research. „KI-getriebene Plattformen und Anwendungen ermöglichen mittlerweile die Aufnahme, Analyse und das Verständnis riesiger Datenmengen, sowohl strukturiert als auch unstrukturiert. Unternehmen, die das verstehen, erzielen gegenüber solchen, die es nicht tun, einen Wettbewerbsvorteil und stellen sich optimal auf für eine KI-getriebene Wirtschaft.



Magellan wurde für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt und ermöglicht den Nutzern unter anderem:



• den Einsatz von maschinellem Lernen, um den Wert der EIM-Daten voll auszuschöpfen. Das geschieht durch die Analyse von Kunden, Handelspartnern, Mitarbeitern, Bestellungen Anwendungsfällen, Dokumenten und anderen Daten, die in den Systemen verwaltet werden.

• den Wert von KI schneller und kostengünstiger durch den Einsatz einer umfassenden Plattform mit bereits integrierten Komponenten zu erschließen. Dadurch werden der Aufwand und die für die Umsetzung notwendige Expertise deutlich reduziert.

• den KI-Zugang zu demokratisieren. Datenforscher sind nun in der Lage, individuelle Algorithmen für Business-Analysten und betriebliche Anwender zu entwickeln.

• eine Open-Source-Plattform einzusetzen, die auf Apache Spark basiert. So lassen sich automatisch die neuesten umfassenden Einblicke in Big-Data- und EIM-Inhalte generieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

• Anwendungen automatisch mit schnellen Self-Service-Analysen zu erweitern, die Geschäftsanwendern ermöglicht, sich eingehend mit großen Datenmengen zu befassen und so wertvolle Einblicke zu erhalten.



OpenText Magellan ist Teil des OpenText EIM-Portfolios und ermöglicht Unternehmen das Sammeln und Verwalten von Informationen. Auf diese Weise werden Wachstum und Innovation gefördert und durch die Zeitersparnis erhebliche Wettbewerbsvorteile generiert. Die Plattform besteht aus umfassenden integrierten Produktlösungen, einschließlich Content Suite, Process Suite, Experience Suite, Analytics Suite, Discovery Suite und Business Network. Die EIM-Lösungen von OpenText sind On-Premise, in der Cloud und in hybriden Umgebungen verfügbar.



Verfügbarkeit

OpenText Magellan ist ab sofort verfügbar.