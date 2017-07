Smarte digitale Umgebung von Axway vernetzt Mailänder Flughäfen

(fair-NEWS)

PHOENIX, Arizona (USA) – 12. Juli 2017 – Axway (Euronext: AXW.PA), ein Katalysator für Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass die SEA (Società Esercizi Aeroportuali), Betreiber der Flughäfen Mailand-Malpensa und Mailand-Linate, die API-Management-Lösung von Axway – Teil der Axway AMPLIFYTM Plattform – implementiert hat. In Bezug auf Passagier- und Frachtverkehr gehört die SEA zu den größten Flughafenbetreibern Europas. Mithilfe der Lösung sollen neue Anwendungen und Dienstleistungen schnell und effizient entwickelt werden, um die Markteinführungszeit zu verkürzen, den Kundennutzen zu verbessern und neue Umgebungen für den Informationsaustausch innerhalb der Organisation und mit externen Partnern zu schaffen. Axway hat hierfür den Begriff Customer Experience Networks geprägt.Die komplexe Infrastruktur der SEA vereint traditionelle Administrations- und Verwaltungssysteme mit verschiedenen Unternehmens- und Betriebsanwendungen für das Flughafenmanagement, neuen Apps für Passagierservices und E-Commerce sowie zahlreichen Third-Party-Anwendungen. Dank der API-Management-Lösung von Axway können all diese Elemente an die Systeme der SEA angebunden werden.Um von neuen Geschäftschancen zu profitieren, hat sich die SEA für die Axway AMPLIFYTM Plattform entschieden und möchte so das Wachstum und die App-Entwicklung im Rahmen eines neuen Paradigmas revolutionieren. Die SEA hat die API-Management-Lösung von Axway erfolgreich und schnell implementiert und nahtlos in ihr System integriert, ohne die bereits vorhandenen Anwendungen zu beeinträchtigen. Sie rechnet mit Kosteneinsparungen von über 30 Prozent im Zusammenhang mit der Implementierung oder Wartung von verwalteten, umgestalteten oder neu entwickelten Anwendungen. Ein zusätzlicher Vorteil der AMPLIFY Plattform von Axway ist ihre Monitoringfunktion, die effiziente und reibungslose IT-Abläufe ermöglicht.Nicht nur die Anzahl an Fluggesellschaften, Verbindungen und Frachtsendungen in Europa soll kontinuierlich steigen. Auch das traditionelle Luftfahrt-basierte Modell hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Heute stehen digitale und Einzelhandelsdienstleistungen im Zentrum. Angesichts dessen fasst die SEA Digitalisierungsinitiativen ins Auge und möchte mithilfe der modernsten Technologien auf dem Markt die Effizienz und Funktionalität steigern, um die Qualität der auf Flughäfen verbrachten Zeit und der für Passagiere verfügbaren Dienstleistungen zu optimieren.„Wir haben uns für die Axway AMPLIFY Plattform entschieden, weil sie die komplexen Anforderungen der SEA erfüllt. Wir glauben an das API-Modell, ein Ansatz, mit dem wir eine effiziente Markteinführungszeit erreichen und in Zukunft eine belastbare Infrastruktur bereitstellen können“, so Fabio Degli Esposti, ICT Director der SEA. „Die AMPLIFY Plattform von Axway macht es uns dank ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit möglich, uns selbst neu zu erfinden. Sie hat sich technologisch und strukturell bewährt und wird zukünftigen Standards in der App-Entwicklung gerecht.“„Wir sind stolz, dass die SEA sich dafür entschieden hat, ihre digitale Transformation mit unserer API-Management-Lösung zu unterstützen“, so Nick Ferrante, Executive Vice President, Global Sales von Axway. „In dieser äußerst komplexen und hochgradig vernetzten Branche arbeiten eine Vielzahl von Stakeholdern und Partnern zusammen. Ich bin der Ansicht, dass die Fähigkeit von Axway, agiles Wachstum zu fördern und Daten von überall zu verbinden, sich als wichtiger Faktor für die zukünftige Unterstützung der neuen Modelle der SEA erweisen und eine innovative digitale Umgebung an Flughäfen fördern wird.“Auch in nächster Zukunft verfolgt die SEA ein ambitioniertes Ziel im Rahmen ihres Projekts für eine smarte digitale Umgebung namens SEA020. Cefriel, das ICT Design Center of Excellence am Polytechnikum Mailand, unterstützt dieses Vorhaben mit der Überwachung organisatorischer und prozessrelevanter Aspekte für die operative Steuerung der Umgebung sowie Ansätzen für ein nahtloses Onboarding neuer Stakeholder.Der Flughafen wird zu einer echten digitalen Umgebung, die den Informationsaustausch nach einheitlichen Protokollen ermöglicht. Das betrifft nicht nur die verschiedenen internen Beteiligten, sondern auch die Interaktion im weitergefassten System und die Sammlung externen Informationen – darunter Regionen, Tourismusunternehmen, Mobilitätsdienstleister, Fluggesellschaften, Hotels und andere. Auch hier wird Axway die SEA bei ihrer Transformation unterstützen.Erfahren Sie mehr auf der Website von Axway und unserem BlogAxway auf Twitter: @Axway



Bildinformation: Logo Axway GmbH