Die neue German Medical Journal Website steht im Netz

Jetzt ist es endlich soweit. Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt hat das German Medical Journal zum 10. Geburtstag eine neue Website bekommen. Es ist geschafft.Unter der gewohnten Adresse - www.german-medical-journal.eu - steht die nagelneue Website des German Medical Journal im Netz. Und sie hat alle Vorstellungen weit übertroffen.Klares Layout und elegantes Design verleihen der neuen German Medical Journal Website Leichtigkeit und ÜbersichtlichkeitDie German Medical Journal Website wurde nicht nur aktualisiert und optimiert, sie ist brandneu: klare Struktur, elegantes, funktionales Design, benutzerfreundliches, modernes Layout, viersprachiger Aufbau in den Sprachen englisch, russisch, arabisch und deutsch.Die Navigation auf der GMJ Website ist noch einfacher und übersichtlicher geworden, jeder Nutzer findet schnell die für ihn wichtigen Informationen. Das Konzept wurde hervorragend umgesetzt, sowohl inhaltlich als auch visuell.Modernste Programmierung und das German Medical Journal ist für die Zukunft gerüstetDie Programmierung der Website wurde nach den modernsten Standards durchgeführt. Die German Medical Journal Website ist für die Zukunft bestens gerüstet, und wie bisher für sämtliche Suchmaschinen optimiert, in der virtuellen Welt indiziert und von jedem interessierten Internet-Nutzer überall und jederzeit auffindbar und erreichbar.Selbstverständlich ist die German Medical Journal Website responsive programmiert und funktioniert genauso gut auf mobilen Geräten wie Tablet oder Smartphone.German Medical Journal arabisch-englisch und russisch-englischBis zur Einrichtung der neuen GMJ App können unter dem Button “Editionen” die Ausgaben des German Medical Journal arabisch-englisch und russisch-englisch heruntergeladen werden.Internationale Partner und Sponsor Partner des German Medical JournalNeu sind auch die Seiten für “Internationale Partner” des German Medical Journal und die GMJ Sponsoring Möglichkeiten unter “Sponsor Partner”.Die German Medical Journal Website www.german-medical-journal.eu freut sich auf viele interessierte Besucher, auf ihr Feedback und auf ein “Gefällt mir”.



Bildinformation: German Medical Journal - die Stimme der deutschen Medizin in der Welt /Bennad Ltd.