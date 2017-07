Weiterbildung rund um Medien, Marketing und E-Business

(fair-NEWS)

Die Zertifikatsprogramme der Akademie der Deutschen Medien befassen sich schwerpunktmäßig mit den (neuen) Berufsbildern in Medienhäusern und Unternehmen, die durch die Digitalisierung entstanden sind oder gerade neu geschaffen werden. Erfahrene Trainerteams vermitteln in drei- bis fünftägigen Intensivkursen wertvolles Praxiswissen, um die Teilnehmer fit zu machen für die aktuellen Herausforderungen in einem zunehmend digitalen Arbeitsalltag.Im September und Oktober bietet die Akademie der Deutschen Medien folgende Zertifikatskurse an:Schreibwerkstatt: Professionelle Texterstellung(18.09.-21.09.2017, Design Offices Domplatz, Hamburg)Sprache und Text bleiben auch im digitalen Zeitalter die wichtigsten Kommunikationsmittel. Aber die Informationsflut wächst und die Zeit der Leser ist knapp. Wer ankommen will, muss sich deshalb prägnant und verständlich ausdrücken können und wissen, für wen er schreibt. Die Teilnehmer lernen in diesem Zertifikatskurs die wichtigsten Instrumente für erfolgreiche Textarbeit kennen und anzuwenden – ob für journalistische Texte oder in der Unternehmenskommunikation.Weitere Informationen und Anmeldung:www.medien-akademie.de/zertifikate/schreibwerkstatt_hamburg.phpSocial Media Manager(20.09.-22.09.2017, Design Offices Am Zirkus, Berlin und 09.10.-11.10.2017, hbw ConferenceCenter, München)Professionelles Social Media-Know-how ist heute gefragter denn je. Wie kein anderes Medium ermöglichen Social Media – ob Facebook, Twitter, YouTube oder Fach-Communities – den Aufbau einer engen Beziehung zwischen User und Unternehmen und bieten tiefe Einblicke in Kundenbedürfnisse. Der Intensivkurs vermittelt alle wesentlichen Kompetenzen für die Tätigkeit als Social Media und Community Manager. Die Teilnehmer erhalten anhand von Fallbeispielen und Übungen praxisnahes Wissen zu Strategie, Umsetzung und Handhabung von Social Media.Weiter Informationen und Anmeldung:www.medien-akademie.de/zertifikate/social_media_manager_adb_ein_intensivkurs_mit_zertifikat.phpAdWords- und SEO-Manager(25.09.-28.09.2017, Design Offices Am Zirkus, Berlin)Als Vertriebskanal sind Google & Co. heute für viele Unternehmen unverzichtbar. Eine gute Sichtbarkeit in den Suchmaschinen erhöht Produkt- und Markenbekanntheit, Reichweite und nicht zuletzt Umsätze signifikant. Der Zertifikatskurs vermittelt die Erfolgsfaktoren für nachhaltige Suchmaschinenoptimierung (SEO) bzw. effizientes Suchmaschinenadvertising (SEA). Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihr Unternehmen und ihre Produkte in einem der aktuell wichtigsten Absatzmärkte optimal positionieren und erarbeiten passgenau für ihre Zielgruppe eine individuelle Suchmaschinenstrategie.Weiter Informationen und Anmeldung:www.medien-akademie.de/zertifikate/seo_sea_manager_adb_intensivkurs_mit_zertifikat.phpE-Learning-Projektmanager(09.10.-13.10.2017, Design Offices NOVE, München)Die Relevanz und Verbreitung von E-Learning-Angeboten hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Um den eigenen Zielgruppen wirklich nachhaltige Lernerfolge zu ermöglichen, ist das Know-how professioneller E-Learning-Projektmanager gefragt. Der fünftägige Intensivkurs vermittelt Mitarbeitern aus Verlagen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen die wesentlichen Kompetenzen für die Konzeption, Kalkulation, Organisation und Evaluation unterschiedlicher E-Learning-Produkte. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, erfolgreiche Webinare und Online-Trainings zu entwickeln, um neue Zielgruppen bzw. Märkte zu erschließen.Weiter Informationen und Anmeldung:www.medien-akademie.de/zertifikate/projektmanager_elearning/elearning_projektmanager_adm2.phpEventmanager(09.10.-12.10.2017, Literaturhaus München)Ob Public oder Corporate Event, Ausstellung oder Messe – Die Planung und Steuerung von Veranstaltungen ist eine komplexe Aufgabe, die die Verantwortlichen vor große Herausforderungen stellt. Der Intensivkurs vermittelt die zentralen Tools und Techniken für die professionelle Entwicklung, Organisation und Umsetzung von Events. Die Teilnehmer erfahren, wie sie erfolgreiche Veranstaltungen konzipieren, vermarkten, durchführen und evaluieren können.Weiter Informationen und Anmeldung:www.medien-akademie.de/zertifikate/eventmanager.phpDer Projektleiter(16.10.-20.10.2017, ecos office center, München)Dieser Intensivkurs bereitet die Teilnehmer auf Ihre Rolle als Projektleiter vor und zeigt, wie professionelles Projektmanagement – von klassisch bis agil – aussieht. So können sie komplexe Abläufe strukturieren, Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen in einem Team zusammenbringen und Projekte erfolgreich abschließen.Weiter Informationen und Anmeldung:www.medien-akademie.de/zertifikate/der_projektleiter.phpProduktentwicklung Digital/Mobil(23.10.-27.10.2017, Design Offices Arnulfpark, München)Voraussetzung für ein erfolgreiches digitales bzw. mobiles Angebot ist eine systematische sowie medien- und zielgruppengerechte Produktkonzeption. Der fünftägige Zertifikatskurs vermittelt praxisnah alle wesentlichen Tools für die Entwicklung digitaler bzw. mobiler Produkte. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, innovative Konzepte für E-Books und -Magazine, Apps, Workflow-Lösungen oder E-Learning-Angebote zu erstellen, um mit ihren Unternehmen dauerhaft von den positiven Entwicklungen im E-Business zu profitieren.Weiter Informationen und Anmeldung:www.medien-akademie.de/zertifikate/produktentwicklung_digital_mobil_2.phpOnline Marketing Manager(23.10.-27.10.2017, Literaturhaus München)AdWords, SEO, E-Mail-, Social Media- und Mobile Marketing – Immer mehr Online-Marketing-Instrumente stehen zur Verfügung und sie bieten viele Vorteile: Sie sind kosteneffizient, flexibel und zielgruppengerecht einsetzbar. Die Teilnehmer des Zertifikatskurses erfahren, wie sie die verschiedenen Online-Instrumente – von Suchmaschinenoptimierung und AdWords-Kampagnen über Social Media bis hin zu Newsletter-Marketing – für ihr optimal nutzen. AdWords, SEO, E-Mail-, Social Media- und Mobile Marketing – Immer mehr Online-Marketing-Instrumente stehen zur Verfügung und sie bieten viele Vorteile: Sie sind kosteneffizient, flexibel und zielgruppengerecht einsetzbar. Die Teilnehmer des Zertifikatskurses erfahren, wie sie die verschiedenen Online-Instrumente – von Suchmaschinenoptimierung und AdWords-Kampagnen über Social Media bis hin zu Newsletter-Marketing – für ihr optimal nutzen. So können sie Online-Marketing-Strategien im eigenen Unternehmen effizient und zielorientiert planen und künftig noch effektiver mit Dienstleistern zusammenarbeiten.Weiter Informationen und Anmeldung:www.medien-akademie.de/zertifikate/online_marketing_manager2.php



