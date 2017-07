Deutsch Pop-/Rockabend mit "k&f" in berlin Charlottenburg

(fair-NEWS)

k&f ist Kristof. Nur Kristof. Mit k vorne und hinten mit f. Kristof, der schon sein ganzes Leben von Musik fasziniert ist und nicht nur sprichwörtlich mit der Trommel um den Weihnachtsbaum rannte (Beweisbilder liegen vor), bevor er zu seinem Mickey Mouse Schlagzeug wechselte (auch hier liegen Beweisbilder vor). Jedes Instrument, das in sein Blickfeld gerät, musste (und muss weiterhin) angefasst und ausprobiert werden. Kein Wunder, dass Kristof mittlerweile eine Vielzahl an Instrumenten besitzt und beherrscht. Einige besser, als andere. Nachdem er als Instrumentalist in verschiedenen Bands - auf Wahlkampfveranstaltungen, Landwirtschaftsmessen oder auch in Joko & Klaas’ berühmten NEOParadise-Schrank - spielte, macht er nun den nächsten Schritt und präsentiert seine eigene Musik als k&f. Nur Kristof. Mit k und mit f. “Monolog mit einem entspannteren Ich” sind in Kreativität kanalisierte Alltagsemotionen. Lieder über Menschen und deren Mit- und Zwischeneinander mit gelegentlichem Augenzwinkern und dem obligatorischen Seitenhieb gegen unsere Gesellschaft. Musikalisch kommt k&f seine Erfahrung als Instrumentalist und sein abgeschlossenes Musikwissenschaftsstudium zugute und so erscheinen alle Stücke in Ihrem eigenen Gewand und strotzen nur so vor stilistischer Vielfalt. Die komplette EP ist in Eigenregie entstanden - alle Instrumente selbst eingespielt, oder programmiert, alle Stücke selbst aufgenommen, gemischt und gemastert. Auch Artwork und Musikvideo stammen zu 100% aus der Feder des gelernten Grafikers. Eben nur Kristof. Mit k und mit f.www.kundf.com/www.facebook.com/kundfmusik/www.youtube.com/watch?v=dEl2-FW0DMUSupport Act: Könich Henryhttps://www.facebook.com/koenichhenry/Support Act: Levin Strehlowhttps://www.facebook.com/levinstrehlowmusic/Sonntag 30.07.2017Beginn: 20:00 UhrVorverkauf 3,00 €/Abendkasse: 6,00 €/Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de



