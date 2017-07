Ultramild live im ART Stalker in Berlin Charlottenburg

(fair-NEWS)

Ultramild - Gute Laune Musik aus BerlinIn unverwechselbarem Klang malt die Formation von groovigem Swing, über heiße Latin-Sounds, entspannte Lounge-Music und funkige Kracher, bis zu eigenen, überraschenden Textkreationen eine breite Palette an Musik auf die Leinwand des Nachtlebens.Bei Ultramild wird mehrsprachig gesungen, so kann man vor allem bei den deutschen Texten viel Überraschendes entdecken. Hier wird nicht dick aufgetragen, sondern fein schattiert.„Leicht - warm – lebendig“ - so lässt sich der Sound von Ultramild am besten beschreiben. Gestandene Berliner Musiker und eine charismatische Sängerin mit georgischen Wurzeln bringen immer aufs Neue ein farbenfrohes Soundgemälde auf die Bühne.GrundierungBass: Steffen "Smuut" GrasseRhythmus-Gitarre: Thomas "Doc" NewigerSchlagzeug: Thomas "der Dritte" HübnerFarbenGesang: Nina "No Nickname" NadizLead-Gitarre: Norbert "Nobse" EndlichFlöte: Thomas "Il Giovane" Hahnwww.ultramild.nethttps://www.facebook.com/ultramild-136882669707051/Samstag 29.07.2017Beginn: 20:00 UhrVorverkauf 6,00 €/Abendkasse: 8,50 €/Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de



Bildinformation: Ultramild - Gute Laune Musik aus Berlin