Andrew McCubbin feat. Melinda Kay (AUS) live in Berlin Charlottenburg

Andrew McCubbin ist ein international renommierter Produzent, Songwriter, Sänger und Multiinstrumentalist.Er ist eine führende Figur auf der fruchtbaren Musikautobahn von Melbourne nach Berlin, auf der Musiker aus Australien und Europa in verschiedenen Formen der Zusammenarbeit hin und her reisen.Andrews Musik hat von verschiedenen unabhängigen Radiosendern in Australien Auszeichnungen als "Single of the Week" und "Single of the Year" für Stücke wie "The Fog Song", "The Last Breeze" und "Blue" erhalten. Sein Debut Solo Album "Dead Pilot" und sein Album "Hope Addicts" wurden als "Album of the Week" ausgezeichnet.".Seine Bands haben Auftritte von M Ward (USA), Adrian Belew (David Bowie), The Creatures (UK), The Cruel Sea, Hugo Race und Conway Savage (Bad Seeds) unterstützt.Auf seinem selbst produzierten 5. Studioalbum "Where Once There was a Fire" hat McCubbin sein Songwriting Handwerk perfektioniert. Er ist ein Sänger, dessen intimer Atem unser Segel mit Liedern der Liebe und Ehrfurcht erfüllt. Er ist der mutigste der Songwriter - er wagt es, einen Song bis auf sein innerstses Wesen zu verkleinern, bis man ihn nur noch als eine vibrierende Saite des Herzens wahrnehmen kann."Where Once There was a Fire" ist eine Reise auf einem zerbrechlichen Ozean, die das Intime und das Epische vermischt. Spärlicher akustischer Bass und Klavier, zum ätherischen Gesang von Melinda Kay und durchzuckt von McCubbins Gitarre, führen uns durch eine Nacht emotionalen Wetters - eine Reise von der Dämmerung zum Morgengrauen, die an Mark Lanegan, Leonard Cohen, The Cure und Mazzy Star erinnert. Er hat eine einzigartige Vision des romantischen Songwriters, der Post-Rock-minimalistisch reduziert erschafft.https://andrewmccubbin.comhttps://www.facebook.com/AndrewMcCubbinMusic/https://soundcloud.com/andrew-mccubbinhttps://www.youtube.com/watch?v=v8L6ayOle-UDonnerstag 27.07.2017Beginn: 20:30 UhrVorverkauf 6,00 €/Abendkasse: 8,50 €/Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de



Bildinformation: Andrew McCubbin feat. Melinda Kay (AUS)