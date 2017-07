Joél Guzman mit Big Man Moka - Soul, Blues & Jazz

(fair-NEWS)

Joél Guzman ist ein Soul, Blues und Jazz Sänger, geboren in Boston Massachusetts, USA. In Deutschland ist er vielen bekannt aus seinem Auftritt in der 6. Staffel (2016) von "The Voice of Germany", wo er bis ins Halbfinale gelangte. Er ist Lead Sänger der klassischen Jazz Swing Dixieland Band - The Hot Jazz Stompers-, die 1978 gegründet wurde. Mit dieser Band hatte er die einmalige Erfahrung, mit hochkarätigen Musikern aufzutreten, wie z.B. den Jazzlegenden Norbert Susemihl von den "New Orleans All Stars" und Ack van Rooyen, mit denen er im April 2016 ein ausverkauftes Konzert gab. Im Oktober 2016 tourte er mit seinem erfolgreichen Programm "Back To The Roots" von Chicago nach New Orleans.Im November 2016 gründete er in Berlin seine eigene Soul, Blues und Jazz Band namens "Big Man Moka". Konzept dieser Band ist die wechselnde Besetzung mit talentierten Berliner Jazzmusikern, wie z.B. Tal Arditi (Gitarre), Fabian Fischer (Schlagzeug) und Johannes Hanneskamp (Kontrabass). Die Stimme von Joél Guzman erinnert in ihrer Dynamik an Sarah Vaughan, Sam Cooke, Otis Redding und Muddy Waters, ist aber klassisch "smokey & bluesy" beieinflusst von Ray Charles, Nat Cole & Louis Armstrong. Aktuell arbeitet Joél Guzman mit seiner Band an seinem ersten Album.Am 20.07.2017 tritt Big Man Moka in folgender Besetzung auf:Joél Guzman - voiceFabian Fischer - drumsJohannes Hanneskamp - bassKonstantine Margaritis - guitarwww.facebook.com/BIGMANMOKA/www.the-voice-of-germany.de/video/614-joel-guzman-georgia-on-my-mind-clipwww.facebook.com/BIGMANMOKA/videos/1838372566425330/www.facebook.com/Joel.David.Music/videos/379449562414426/Donnerstag 20.07.2017Beginn: 20:30 UhrVorverkauf 8,- € / Abendkasse: 10,- € / Studenten: 4,- €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de



Bildinformation: Joél Guzman mit Big Man Moka live im ART Stalker