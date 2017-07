Pro DP Verpackungen - Der Profi für Gastronomie, Hotel und EInzelhandel in Mitteldeutschland

(fair-NEWS)

Wenn man als Gastronom, Hotellier, Imbissbetreiber oder Lebensmittelhändler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder weiteren Ländern Europas auf der Suche nach praktischen Einwegverpackungen, modernen To Go Verpackungen, innovativen Tischprodukten oder professionellen Reinigungslösungen ist, stößt man unweigerlich auf das riesige <a href="https://www.pro-dp-verpackungen.de/sortiment-verpackungen-einwegloesungen/">Sortiment des Großhandels- und Servicespezialisten Pro DP Verpackungen</a>, oder auch seines B2B Bestellportals Pack4Food24.de.Die Wenigsten wissen, dass das junge Unternehmen seit dem Jahr 2010 seinen Firmensitz im ostthüringischen Ronneburg hat, und von hier aus Kunden in der ganzen Welt mit Produkten und Lösungen rund um den täglichen Gastronomiebedarf, Imbissbedarf, Hygienebedarf, Fleischereibedarf, Bäckereibedarf, usw. versorgt. Kopf des Unternehmens ist Dennis Bauer, welcher aus dem benachbarten Zeitz stammt, und nach Jahren des Erfahrungssammelns bei namhaften Unternehmen der Verpackungsbranche zurück in die Heimat gegangen ist, um die erworbenden Fähigkeiten im eigenen Unternehmen umzusetzen.Entstanden ist ein Verpackungsspezialist, welcher nicht nur eines der breitesten Angebote an Einwegverpackungen und Lösungen rund um das Tagesgeschäft in Restaurants, Bars, Foodtrucks, Hotels, Kantinen, Lieferdiensten, usw. bietet, sondern auch die Leistungsfähigkeit eines stationären Großhandels mit den Vorteilen und Möglichkeiten des Onlinehandels verknüpft.Etwas untypisch für das Wachstum eines Unternehmens ist vielleicht, dass sich die Pro DP Verpackungen nun mit den entstandenen Kompetenzen und der geschaffenen Leistungsfähigkeit verstärkt an die potentiellen<a href="https://www.pro-dp-verpackungen.de/pro-dp-regional/"> Kunden im direkten Einzugsgebiet des Firmenstandorts in Ronneburg bei Gera</a> wenden möchte. Nachdem man Kunden in der ganzen Welt leistungsfähig versorgt, kann man gerade seinen Kunden im direkten Umkreis einen besonders starken Service bieten.Geschaffen wurde dafür ein Kundengebiet, welches grob gezeichnet von den Orten Chemnitz, Zwickau, Greiz, Schleiz, Jena, Naumburg, Weißenfels und Borna umrandet ist, und natürlich auch Städte wie Zeitz, Altenburg, Gera, Meerane, Werdau, usw. mit einschließt. Gastronomen, Hotelbetreiber, Lebensmittelhändler und sämtliche Unternehmen welche im Sortiment der Pro DP Verpackungen passende Lösungen finden, können nicht nur von Sonderkonditionen im Bestellsystem des Großhandelsspezialisten profitieren, auch die direkte Belieferung mit eigenem Fuhrpark, die Möglichkeit taggleicher Expresslieferungen oder Abholungen, oder aber auch der Verkauf kommissionierter Kleinmengen zählen zu den Vorzügen des regionalen Kundenkreises. Natürlich können auch die Kunden aus dem Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von der Kompetenz der Pro DP Verpackungen profitieren, wenn es um <a href="https://www.pro-dp-verpackungen.de/druckartikel-bedruckbare-verpackungen/">Sonderanfertigungen oder das individuelle Bedrucken eingesetzter Serviceverpackungen, Servietten, Tragetaschen, usw.</a> geht.



Bildinformation: Pro DP Verpackungen Ronneburg