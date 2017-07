Ausstellung: Claudia Tejeda - "Spirit Vibes"

(fair-NEWS)

Claudia Tejeda - "Spirit Vibes"Ausstellung vom 02.08. bis 04.09.2017Vernissage am Mi., 02.08.2017 ab 19:00 UhrClaudia Tejeda ist eine deutsch/ argentinische freischaffende Künstlerin und Fotografin.Sie hat von 2005-2008 auf der Bildkunst Akademie in Hamburg Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Illustration studiert.Seit 2011 stellt sie in diversen Galerien und Kunstmessen im In- und Ausland aus und war u.a. als Kuratorin für die „New York Art Connection“- Gallery in Long Island tätig. Sie hat als Illustratorin für die Zeitschrift „Kinder“ für den Junior Medien Verlag gearbeitet.Ihre Kunst ist surreal und entführt den Betrachter in fremde geheimnisumwobene Welten, voller Magie und Märchen. Durch ihre indianischen Wurzeln hat sie schon früh begonnen sich mit der Malerei und Kultur dieses Volkes zu beschäftigen. Ihre Faszination für die mystische Kunst derIndianer spiegelt sich auch in ihren Bildern wieder.Ihre Fotografien sind auf ihren Reisen u.a. nach Buenos Aires, New York, Amsterdam und in Ihrer Heimatstadt Hamburg entstanden, es sind Impressionen des Augenblicks.2016 erschien Ihr Modelabel Claudia Tejeda Moda für Kinder und Erwachsene.Zudem kooperiert sie mit dem Fashionlabel EKS«KWIZIT Artist wear, das in kleiner Serie allover print Shirts in kleiner Serie für sie fair anfertigen lässt.Ihre Bildsprache ist träumerisch und spiegelt zugleich das reale Leben wieder: voll von Liebe, Schmerz, Sehnsucht und Glück.In Ihren neuen Digital Art Bildern integriert sie ihre Malerei in ihre fotografischen Großstadtimpressionen, die Künstlerin reflektiert somit, wie das moderne Leben in der Stadt selbst als Traum empfunden wird, und schafft somit eine neue Mystik des Urbanen.ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de



Bildinformation: Claudia Tejeda - "Spirit Vibes"