Anne van den Berg-Gottschalk - Mallorca / Berlin - Malerei

Anne van den Berg-Gottschalk - MalereiMallorca / BerlinAusstellung vom 06.09. bis 02.10.2017Vernissage am Mi., 06.09.2017 ab 19:00 UhrAnne van den Berg-Gottschalk hat in Köln Musik studiert. Über die Töpferei und Keramikarbeiten entdeckte sie schließlich autodidaktisch die bildende Kunst für sich. Sie belegte Kurse in Aktzeichnen und Farbenlehre bei diversen Künstlern der Akademie in Düsseldorf und war darüber hinaus 18 Jahre Mitglied des renommierten Künstlervereins „Malkasten" in Düsseldorf. Sie zog nach Mallorca, wo sie sich intensiv der Malerei widmete und diverse Ausstellungen hatte.Bis 2010 arbeitete sie ausschließlich in Öl, seit 2013 auch in Acryl. Stets sucht die Künstlerin nach neuen gestalterischen Möglichkeiten. Ihre farbenfrohen Bilder entwickeln sich aus der Situation heraus.Ihr Lebensmotto war und ist, immer etwas Neues auszuprobieren, nicht im Alltäglichen zu ersticken und Mut zu neuen Dingen zu haben. Ein Vorbild ist ihr seit Jahren ist die amerikanische Malerin Grandma Moses, die erst mit 75 Jahren anfing zu malen, dann berühmt wurde und deren Bilder heute in einem Museum in Pennsylvania ausgestellt sind.



Bildinformation: Anne van den Berg-Gottschalk - Malerei - Mallorca / Berlin