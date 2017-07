NAOMI live in Berlin Charlottenburg

(fair-NEWS)

Donnerstag 07.09.2017NAOMINaomi Kraft (vocals) + Stefan Varga (guitars)Funk/SoulBeginn: 20:30 UhrVorverkauf 6,00 €/Abendkasse: 8,50 €/Studenten: 3,00 €NAOMINach dem Motto „Hauptsache es macht uns Spaß“ fanden die beiden Vollblutmusiker zusammen und zeigen live, was mit einer Gitarre und einer Stimme möglich ist, wenn man die richtigen Songs nimmt, sie mit Gefühl und Erfahrung vermischt und mit Chilli und Pfeffer serviert.Naomi Kraft sang bereits mit 14 in der Big Band (3. Platz beim Schulband Wettbewerb des HR).Sie begann 2005 mit Gesangsunterricht sowie als Sängerin mit eigenen Lyrics bei Ganja Bonanza. Zwischendrin immer wieder Mitwirkung bei diversen Projekten, seit 2015 bei Cue Up.2016 Wiesbadener Stadtfest mit der Allstars BandStefan Varga studierte nach der klassischen Gitarre Jazzgitarre an der Uni Mainz. Neben der gemeinsamen Arbeit mit dem ungarischen Jazzgitarristen Tibor Eichinger schrieb er Filmmusiken für ARTE und ist veröffentlichte zahlreiche eigene CDs. Er war unter anderem Gitarrist bei den theistalbuben, Swing Guitars, Coverkidzz, Global Players, ZoZo, der Wiesbaden Big Band und arbeitete an diversen Theatern.http://stefan-varga.de/Stefan/home.htmlhttps://soundcloud.com/stefan-varga-1/naomi-abracadabra-steve-millerhttps://vimeo.com/214749792Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



