Letzte Gesundheits- oder Bürofläche in Liestal / Schweiz

Bezugsbereit...Das sind doch wirklich wunderschöne Räume an perfekter Lage. Wir stehen im 3. Obergeschoss in der Rathausstrasse 24 in Liestal und schauen uns in den hellen Räumlichkeiten um. Der Teppich muss natürlich raus - meiner Meinung nach, sagt mein Kunde das ist eine Zumutung, diese Farbe!Das Haus an er Rathausstrasse birgt Geschichte. Durch die umfangreiche Renovation wurden zwei ursprüngliche Altstadthäuser zu einer Liegenschaft vereint.In diesem Haus wurde der berühmte Künstler Otto Plattner geboren. Er absolvierte Kurse an der Allgemeinen Gewerbeschule in Basel und später eine Lehre als Dekorationsmaler an der ecole des Beaux-Arts in Genf. Seine Studien führten ihn nach Paris und München; auch eine Tunisreise inspirierte ihn. Die Motive für seine Bilder entnahm Plattner vor allem der Lokalgeschichte. Die historisierenden Wandmalereien in Liestal am Oberen Tor (1912/13 und 1949/50) und im Lichthof des Rathauses (1939/40) sowie in Laufen am Baslertor (1949)[1] stammen von ihm, ebenso mehrere Fassadendekors in Basel.Auf der Staffelei malte er Porträts, Genrebilder sowie Landschaften vor allem aus dem Jura. Auch Glasmalereien gehören zu Plattners uvre. Populär wurde der Künstler jedoch durch Buchillustrationen und Zeichnungen sowie durch seine Gebrauchsgraphik. Politische Propaganda- und Werbeplakate, Prospekte und Festkarten, aber auch Wappenschilder und Urkunden gehen auf Plattners Entwürfe zurück.Auf dem von Plattner 1947 geschaffenen Kantonswappen von Baselland ersetzte er die ursprünglich gotischen Verzierungen des Bischofsstabes (Krabben) durch Kugeln. Er gestaltete ausserdem Wappen und Fahnen für die Liestaler Banntagsrotten und für lokale Vereine, Bühnenbider, Fasnachtslaternen, Geschirr, Medaillen, Ansichtskarten und Briefmarken.Am 20. Oktober 1951 verstarb Otto Plattner in Stein am Rhein und wurde auf dem Friedhof von Liestal beigesetzt. Der Nachlass wird dank einer Schenkung der Tochter des Künstlers, Stefy Plattner, zum überwiegenden Teil im Dichter- und Stadtmuseum Liestal aufbewahrt.Die Büros im 3 Obergeschoss sind bequem und direkt von der der Rathausstrasse aus mit dem Lift erreichbar. Die gesamte Fläche ist in vier Räume unterteilt. Die Räume sind technisch erschlossen. Es ist alles da, stellt der Interessent fest, sogar die Verkabelung für das Computernetzwerk besteht schon - da muss man nur noch anschliessen und los geht"s!.Zwei der Räume sind mit geräumigen Wandschränken ausgestattet. Die Büros sind bezugsbereit. Er geht von einem Raum in den nächsten, dann wieder zurück.Ich führe den Kunden durch alle Räume und erkläre Ihm wie ich die Nutzung sehe. Hier wäre der Empfang, mit der Wartezone vor dem Fenster über der Rathausstrasse.mehr unter: www.gewerbe-liestal.comd



Bildinformation: Ihr neuen Praxis- oder Büroräumlichkeiten