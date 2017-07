Das Hotel in Lana zum Erleben

(fair-NEWS)

Das Hotel Lana bietet eine kulinarische ReiseEine vielfältige Auswahl an Speisen wird den Gästen angeboten. Viele Gaumenfreuden warten auf die Besucher. Die Bandbreite des hauseigenen Restaurants reicht von traditionellen Südtiroler Gerichten bis hin zu italienischen Delikatessen. Dabei darf natürlich auch der Klassiker, die Pizza nicht fehlen. Durch exquisite Zubereitung und delikate Variationen wird das runde Fladenbrot zu einer raffinierten Speise. Abgerundet wird der Abend dann durch einen erlesenen Wein.Das Hotel in Lana mit herrlicher LandschaftWunderschöne Natur wartet auf Besucher. Berglandschaften mit klaren Seen und duftenden Wäldern machen einen Aufenthalt zu einem ganz besonderen Naturerlebnis. Wer ein bisschen Zeit mitbringt, kann diese Schönheit der Natur in vollen Zügen auskosten. Aber zur absoluten Erholung gehört auch eine gastfreundliche Unterkunft. Das Hotel Pfeiss ist ein familiengeführtes Haus in der Nähe von Meran. Das Motto der Gastgeber lautet: „Genießen bei Freunden“. Besucher werden in dem 4 Sterne Hotel herzlich empfangen und in familiärer Atmosphäre angenehm umsorgt. Das einzigartige Ambiente des Hauses zeugt von alter Tradition und modischen Trends zugleich. Das Zusammenspiel dieser beiden Stilrichtungen sorgt für eine harmonische Atmosphäre mit dem gewissen Etwas.Wohlfühlen in Lana SüdtirolLana ist der richtige Ort, um vom Alltagsstress loszukommen. Wer einen ruhigen und wohltuenden Ort sucht, ist im Hotel Pfeiss genau richtig. Eine kleine Entspannungspause im hauseigenen Wellnessbereich tut gut. 700m² Wellnessoase ermöglichen die Flucht vom alltäglichen Stress und entspannen die Muskeln. Wie wäre es beispielsweise mit einem ausgiebigen Saunabesuch, bei dem Sie die verschiedenen Facetten der Wellnessoase am besten erkunden können? Eine Alternative dazu wäre aber auch der Entspannungsgarten mit seinem Kneippteich und dem Sole-Whirlpool an der frischen Luft oder der Ruheraum.Weitere Informationen finden Sie unter: www.pfeiss.com/