Erster Online-Shop für individuelle Designerstühle.

Der anspruchsvolle Einrichter kennt das. Man sucht etwas Passendes für die Wohnung und findet einfach nichts. Es fehlt das Besondere. Das Individuelle. Das Möbelstück mit dem gewissen Etwas. Wer nach einem Polsterstuhl Ausschau hält, der nicht von der Stange ist, wird jetzt bei Blue Wall Design fündig. Das Atelier befindet sich abseits der ausgetretenen Pfade in einer alten Schnapsbrennerei. Hier tüftelt das Kreativteam an neuen spannenden Sitzgelegenheiten, die man im <a href="https://www.blue-wall-design.de">Blue Wall Online-Shop</a> bestellen kann. Von den Designlinien denkt man hier klassisch. Bei den Polsterstoffen aber wird besonderes geboten. Die exklusive Polsterauswahl entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Edelweberei Designers Guild London. Die Chefin Tricia Guild ist berühmt für Ihr Gespür für extravagante Farbwelten.Das Designatelier Blue Wall bietet in seinem neuen Online-Shop die spannende Möglichkeit, Polsterstühle mit exklusiven Stoffen individuell zu gestallten. Mit wenigen Klicks hat man seinen persönlichen Designerstuhl kreiert und kann ihn direkt online bestellen. Neben frechen Farben wie Lime, Berry oder Teal sind Ornamentstoffe der aktuelle Trend. Ein ganz besonderes Ambiente bieten Stühle aus der "Chalet des Fleurs-Collection". Hier werden florale Motive aus Samt mit charmanter Leinensturktur raffiniert kombiniert. Der flauschige Samt steht in kräftigen Farben von Cassis bis Turquoise zur Wahl. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aber eins haben alle Blue Wall-Polsterstühle gemeinsam, sie sind individuelle Designobjekte, die Räume verzaubern.ProduktdatenStuhl "Mouzon-Salon" aus der "Chalet des Fleurs-Collection". Der Polster-Stuhl Mouzon-Salon ist ein gemütlicher Armlehnstuhl für entspannte Momente. Mit seinem glamourösen Stoffdesign gibt er Räumen ein ganz besonderes Ambiente. Ob als charmanter Design-Esszimmerstuhl oder kleiner, raffinierter Clubchair. H: 98 B: 61 T: 60 Preis: EUR 599,- Zu entdecken bei www.blue-wall-design.de



Bildinformation: Designerstuhl "Mouzon-Salon" aus der "Chalet des Fleurs-Collection" von Blue Wall Design