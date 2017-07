CUBE fx Gartenhaus - Die Revolution im Garten

(fair-NEWS)

Ein vollisoliertes Gartenhaus komplett aus Edelstahl, mit selbsttragendem Rahmen, das kein Fundament benötigt. Was fast zu schön klingt, um wahr zu sein, haben die Experten von CUBE fx geschafft. Ein Entwicklungsteam aus CAD-Konstrukteuren, Designern, Statikern und Architekten entwickelte DAS Design-Nebengebäude für den Garten. Individuell einsetzbar bietet das CUBE fx Gartenhaus alle Funktionsmöglichkeiten, die für die Gartenarbeit, beim Hobby oder für die Entspannung benötigt werden. Das Edelstahlhaus macht nicht nur als Garten- oder Gerätehaus eine gute Figur. Das CUBE fx ist so variabel, dass es auch hervorragend als Poolhaus, Außensauna und Hühnerstall einsetzbar ist.+++ CUBE fx: individuell, außergewöhnlich und alltagstauglich +++Qualität und Präzision, das ist das Prinzip von CUBE fx. Daher ist jedes Nebengebäude des saarländischen Traditionsunternehmens vollisoliert, übersteht selbst widrigste Umweltbedingungen, muss nie wieder gestrichen werden und bleibt zeitlos schön.Außergewöhnlich: Der selbsttragende Edelstahlrahmen sorgt für eine nie dagewesene Stabilität - ganz ohne Fundament.Auffällig: Mit den optional erhältlichen bodentiefen Fenstern im Frontbereich, Seitenfenstern oder einer kompletten Glasfassade zieht es die Blicke auf sich.Alltagstauglich: Keine Kompromisse. CUBE fx #Deluxe bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten und eine nahezu grenzenlose Variabilität für höchste Ansprüche. Egal ob für Freizeit, Garten oder Hobby.Elegant: Die Auswahl an Oberflächen für die Wände und Türen ist vielfältig. Möglich sind verschiedene Trendfarben wie Anthrazit-Grau oder Putzoptik. Auch diverse Holz-Designs sind wählbar.Fortschrittlich: Beim Bau der CUBE fx Nebengebäude wird auf Schrauben verzichtet. Diese könnten sich mit der Zeit lockern, daher werden Nieten eingesetzt. Verwendet werden zudem Materialien, die Wind und Wetter trotzen. Mit einer 40 mm starken Dämmung aus Iso-Paneelen von Wänden, Boden und Dach eröffnen sich zusätzlich ganz neue Einsatzmöglichkeiten.Garantiert: Mut haben - kann man nur in Richtung Zukunft. Deshalb gewährt CUBE fx eine Garantie von 20 Jahren auf Durchrostung.Innovativ: Durch die neuartige Fertigungstechnik mit Laser-Schneid-Robotern und vollautomatisierten Abkantmaschinen werden die Edelstahlteile auf Zehntel Millimeter genau vormontiert geliefert. 100 % passgenaue Kanten und Nietlöcher stehen für einen nie dagewesen Qualitätsanspruch in dem Segment, welcher mit der Automobilindustrie verglichen werden kann. Dies macht den Aufbau zu einem Kinderspiel und ist für jedermann innerhalb weniger Stunden möglich.Individuell: Der Käufer entscheidet welche Verwendung der CUBE fx haben soll und kann dafür alle Möglichkeiten aus dem umfangreichen Zubehör-Katalog nutzen.CUBE fx Design-Nebengebäude begeistern nicht nur durch ihr Design und ihre Innovationen, sondern gehören auch zu den qualitativ hochwertigsten Nebengebäuden der Welt. Erhältlich in Größen von 130 x 130 cm bis 520 x 230 cm, zu Preisen ab 3.999 Euro im Online-Shop unter: https://cube-fx.de/shop/Weitere Informationen: www.cube-fx.deVerwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten458 Wörter, 3.378 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:https://www.pr4you.de/pressefaecher/cube-fx/



