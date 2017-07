Kompakter Box-PC für medizinisch genutzte IT !

(fair-NEWS)

- 6. Gen. Intel® Core™ i5/i7 CPU- für drei unabhängige Monitore- Medical PC entspricht EN 60601-1 V3.1- IP 41, antibakterielle Oberfläche- desinfizier- und abwaschbar- optional Barcode Leser- isolierte COM Schnittstellen- Optional PCIe x16 Steckplatz- Kabelabdeckung, DIN A4 GrundflächeDie steigende Fürsorge in Medizin- und Pflegeeinrichtungen bedarf neuer Produkte und Lösungen im Bereich der „Medizinisch genutzten IT“. Neben Panel- und Tablet-PC`s als IT-Lösungen im medizinischen Bereich bietet COMP-MALL jetzt auch einen lüfterlosen Box-PC für den Langzeiteinsatz in Klinik und Arzt-Praxis. Medical-PC`s sind PC-Systeme, die patientennah als Arztcomputer den erhöhten Anforderungen einer medizinischen Umgebung nach EN 60601 gerecht werden. Der neue Medical-PC, Modell HTB-100-HM170, von COMP-MALL ist ein zuverlässiges medizinisches Kommunikationssystem, das den Normen IEC/EN-60601-1 V3.1 und IEC/EN 60601-1-2 /V4.0 entspricht. Zusätzlich bietet COMP-MALL einen 1D/2D Barcodeleser mit antibakterielle Oberfläche, das Modell HTDB-100FM als eine ideale Ergänzung für den Medical-PC. Der kompakte Box-PC Modell HTB-100-HM170 mit nur DIN A4 Grundfläche, findet leicht einen geeigneten Platz zur Datenerfassung, -verteilung und -ausgabe, sowie als Frontend-Lösung für den OP in Chirurgie, Anästhesie und Radiologie, sowie in Schleusenbereichen und Reinräumen. Auch zur Visualisierung und Dokumentation ist der Medical-PC bestens geeignet und für digitales Röntgen (RIS / PACS), Krankenhausinformationssysteme (KIS), Ultraschall, Endoskopie und Video-Dokumentation ist er die richtige Wahl.In der Medizinbranche ist absolute Hygiene der ausschlaggebende Faktor. Hier sind der lüfterlose Medical-PC und der Barcodeleser dank ihrer glatten, leicht zu reinigenden, antibakteriellen Oberfläche und durch die gegen Verunreinigung an der Unterseite angeordneten Kühlrippen perfekt ausgestattet. Die PC Oberseite entspricht IP41 und ist desinfizier- und abwaschbar. Besonders hilfreich für die Hygiene ist die Kabelabdeckung über alle Anschlussstecker an der Frontseite. Sie erleichtert die Reinhaltung und die Kabelführung zum Box-PC.Der Medical-PC Modell HTB-100-HM170 basiert auf dem leistungsstarken und modernen Intel® Core™ i7-6822EQ 2,0GHz oder i5-6442EQ 1,9 GHz Prozessor, bis 32 GB DDR4 SO-DIMM und einer 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD.Die WLAN Verbindung, IEEE 802.11 a/b/g/n/c 2T2R erleichtert Echtzeit-Patientenüberwachung und Datenaustausch in der e-medical Umgebung. Weitere Features sind : 4 x isolierte (4kV) COM, 6 x USB, 2 x GbE, HD Audio, je 1 x HDMI 2.0, VGA und iDP Ausgang für weitere Monitore. Erweiterungen sind möglich über : 1x PCIe x16 Steckplatz, z.B. für eine Video-Karte, 1x Full size PCIe Mini und 1x M.2 ( A & E key) Steckplatz.Der link zum Datenblatt : www.comp-mall.de/datenblatt/20170105_HTB-100_HTDB.PDF Das Modell HTB-100-HM170 kommt mit Befestigungsbügel. Die Versorgungsspannung beträgt 12 - 28VDC, ein spezieller Netzadapter für medizinische Anwendungen ist lieferbar. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0°C bis 40°C. Die kompakten Abmessungen betragen 294x209x92 mm.Bei COMP-MALL finden Sie weitere Medical PC’s unter www.comp-mall.de/computer-fuer-die-medizin.php



Bildinformation: COMP-MALL GmbH