Eine starke Gemeinschaft für Baulösungen mit Extruderschaum

Die Gründungsmitglieder des FPX e.V. Austrotherm, Dow, Jackon und Ursa begrüßen die Firma Bachl als neues Mitglied zum 01.Juli 2017.Das Portfolio der Firma Bachl umfasst Baustoffe, Dämmstoffe, Kunststoffe, Bauelemente und Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau. Der Schwerpunkt der Firmengruppe liegt in Herstellung und Vertrieb von hochwertigen Gebäudedämmsystemen.Geschäftsführer Dämmstoffe / Kunststoffe Michael Küblbeck:„Unsere Mitgliedschaft im FPX e.V. ist eine logische Konsequenz unserer täglichen Arbeit. XPS ist ein hervorragendes Dämmmaterial, das für einen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen prädestiniert ist. Gemeinsam wollen wir neue Märkte für XPS entwickeln. Auf die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen freue ich mich sehr.“Dr. Robert Bacca, Vorsitzender des FPX e.V., wertet den Neuzugang als ein Zeichen für die wachsende Bedeutung des XPS-Marktes im Neubaubereich. „Neben den Applikationen als Kellerdämmung, Wärmebrückendämmung oder für die Verwendung in Umkehrdächern gilt es neue Märkte zu entwickeln“, pflichtet er Küblbeck bei.Norbert Buddendick, Geschäftsführer des Fachvereinigung FPX, fühlt sich mit dem Eintritt der Firma Bachl in der Arbeit des Verbandes und dessen wachsender Bedeutung bestätigt. Im Vordergrund stehen für ihn die Zusammenarbeit mit Behörden und Instituten bei der Normungsarbeit sowie eine einheitliche Kommunikation.Gegründet wurde das Unternehmen Bachl im Jahr 1926 in Deching bei Röhrnbach im Bayerischen Wald und begann seine unternehmerische Tätigkeit mit der Produktion von Mauerziegeln. Mittlerweile hat die familiengeführte Firmengruppe etwa 1.800 Mitarbeiter. Außerhalb Deutschlands ist das Unternehmen mit Werken und Handelsniederlassungen in Tschechien, Ungarn, Österreich, Italien, Polen, Rumänien und Kroatien vertreten.



Bildinformation: Geschäftsführer Kunststoffe/Dämmstoffe Michael Küblbeck