Ein neuer Tag, ein neuer Mord

„Sie stand im Mittelpunkt, leuchtete hell und strahlend. Er tanzte mit den anderen um das Mittsommernachtsfeuer.“Gerade eben noch haben wir die kürzeste Nacht des Jahres gefeiert. Noch ist es kaum zu spüren dass die Tage wieder kürzer werden. Doch in gefühlt fünf Minuten tauchen die ersten Schokoweihnachtsmänner in den Supermärkten auf. Vielleicht heißen sie in diesem Jahr auch Schokowesen und kommen in sommerlichem Burkablau daher. Oder es wird noch schnell ein Zuckerreduzierungsdurchsetzungsgesetz verabschiedet, das gepaart mit einem Beschluss des Antidiskriminierungsbeauftragten für weiße Schokolade den Sweethearts komplett den Garaus macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr 2017 weitgehend unbehelligt am 31. Dezember endet, ist jedoch relativ groß. Auch die, dass es danach mit dem Neujahrstag 2018 weitergeht.Den Kalender, der 2018 eine eingehaltene Deadline täglich garantiert, gibt es schon jetzt. Mord für Mord geht es durchs Jahr. In nur zwei Sätzen gelangen die Protagonisten vom Himmel auf Erden zur Radieschenbeschau darunter. Die 365 mörderischen Inspirationen, den Weg frei zu machen, die Karriere zu fördern oder den Scheidungsanwalt zu sparen, stehen, wie die Ehe endlich auch in Deutschland, natürlich allen offen.„Er wartete vor dem Altar. Sie küsste ihn auf die Stirn.“KLAPPENTEXT„Er kochte himmlisch. Sie wurde es.“365 himmlische Rezepte für ein höllisch gutes Jahr.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Kleingedruckte und fragen Sie Ihren Pathologen oder Pharmazeuten.„Ihre Mine markierte das Feld. Er trat die Hölle los.“Das KleingedruckteWas Sie hier finden365 Mikrokrimis in zwei Sätzen mit Wochentag und DatumWas Sie hier nicht findenJahresübersichten,Ferientermine etc.365 KriminalromaneWas andere gefunden haben„Mordsmäßige Veränderung der Vitalfunktionen in zwei Sätzen“„steht bei mir in der Küche neben den Kochbüchern…“„Krimikunst“Shorty to go 2018 – Der Kalender für die tägliche Dosis KrimiBoD Juni 2017, ISBN 978-3-744840767gebundene Ausgabe, 388 Seiten, EUR 29,99ebook, 365 Shorties, EUR 9,99 vom 11. bis 17.Juli 2017 nur EUR 2,99



Bildinformation: © Susanne Henke