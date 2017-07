Karibische Nacht im La Playa Beach Club Leipzig

(fair-NEWS) In diesem Jahr wird es tropisch heiß, den die Karibik liegt mitten in Leipzig. Freut euch auf einen Ohrenschmaus an karibischen Rhythmen. Feurige Salsa, romantischer Bachata und cooler Reggeaton sorgen für Schlaflosigkeit die ganze Nacht.

Für jeden Liebhaber der Karibik ist etwas dabei. Du kannst zur Musik tanzen oder sie mir einem Cocktail in der Hand im Liegestuhl genießen.



Am 21.07. geht Grupo “ Alex Falcon y su Salsa Mayor“ an den Start. Salsa- Live – Musik vom Feinsten. Alex Falcon kommt aus Santiago de Cuba, der Heimat der Trommeln oder wie die Kubaner sagen, der Wiege des Rhytmus. Mit seinen Musikern aus Kuba und mit den hämmernden Conga`s wird die Erde beben. Um Mitternacht bieten wir eine atemberaubende Tanzshow von Impulso Latino. Im Anschluss an die Live- Act`s wird DJ Omarito aus La Havana die Plattenteller drehen. Vamos a la Playa.



Am 18.08. präsentieren wir Euch erneut die Gruppe “ Vientos del Caribe“. Unser kleinen Star Jennifer aus Panama ist zurück aus der Babypause. Atemberaubende Stimme, so gut wie ein kalter Rum. Wir geben klassische kubanische Musik, gemixt mit moderner Salsa. An diesem Abend werden auch Song aus der neuen Vol.2 “ Metamorfosis , All Time Pop Classics en Salsa“ , gespielt, der aktuellen CD der Gruppe. Um Mitternacht, festhalten!, geben unsere Latin – Ladies von Impulso Latino ihre erste Tanzshow. Shakira – Baby! Im Anschluss an die Live – Acts dreht DJ Omarito aus Havanna die Plattenteller. Vamos a la Playa.