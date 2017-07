Gemeinsam für den eSport: SimRacing Expo und kicker eSport starten Medien-Partnerschaft

(fair-NEWS)

Zur kommenden SimRacing Expo im September am Nürburging gehen der Veranstalter der Gamingmesse und das deutsche eSport Portal „kicker eSport“ gemeinsame Wege. „kicker eSport“ begleitet die Veranstaltungen auf der Expo redaktionell und wird mit einem eigenen eSport-Team auch an dem Teamwettbewerb, dem GT500, an den Start gehen.Mit der Kooperation bündeln die Partner ihre Kräfte und machen das Simracing noch populärer . Marc Hennerici, Leiter und Organisator der SimRacing Expo, meint dazu: „Wir erleben derzeit weltweit einen regelrechten Boom im E-Sport, lediglich der virtuelle Motorsport, das Simracing, hinkt etwas hinterher. Kaum ein professioneller junger Fahrer kommt heute in der Rennvorbereitung ohne Simulator aus. Ich glaube, das ist ein Hauptindiz dafür, wie nah Simulationen tatsächlich an der Realität sind. Zudem bestreiten Profirennfahrer in ihrer Freizeit immer wieder Rennen in den Simracing-Communities. Durch die Kooperation mit „kicker eSport“ wollen wir eine breitere Öffentlichkeit auf die Vielfalt im eSport, insbesondere das Simracing, aufmerksam machen.“„kicker eSport“ steigt durch die neugeschlossene Partnerschaft noch tiefer in die virtuelle Welt des Motorsports ein. Thorsten Zippan, Managing Director eSport Studio, dem exklusiven Content-Lieferanten von „kicker eSport“: „Das Thema Sportspiele und eSport ist längst auf dem Weg zum Massenmarkt. Die große Fancommunity im Bereich Motorsportrennen und -spiele zeigt, dass es ein großes Interesse in der Schnittstelle Virtualität und Realität gibt, die wir zukünftig inhaltlich stärker bedienen werden.“Über die SimRacing ExpoDie jährlich stattfindende Messe für virtuellen Motorsport am Nürburgring lädt dazu ein, sich aus erster Hand über die aktuellen Trends, Soft- und Hardware zu informieren und den E-Sport aus nächster Nähe zu erleben. Neben der ADAC SimRacing Trophy, einem Wettbewerb für Einzelspieler, wird mit dem GT500 in diesem Jahr erstmalig auch ein Teamwettbewerb live vor Ort stattfinden, der die Weltelite der Szene an den Nürburgring lockt. Außerdem mit dabei: die RCCO mit ihren elektrisch angetriebenen Modellautos (Slotcars) sowie die RC-Cars (ferngesteuerte Autos). Im vergangenen Jahr waren fast 15.000 Besucher vor Ort.Über kicker eSport:Der „kicker eSport“-Channel ist mit 10 Mio Page Impressions und rund 1 Mio Visits pro Monat die reichweitenstärkste deutsche eSport-Portalseite. Der thematische Schwerpunkt liegt auf der Berichterstattung zu Sportgames-Wettbewerben. Die exklusiven Inhalte erstellt das eSport Studio im Auftrag der Olympia-Verlag GmbH.Weitere Informationen unter www.simracingexpo.de bzw. www.esport.kicker.de