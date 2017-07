Motivation für Vorsorgemuffel – Mit Antioxidantien Prostatavorsorge optimieren und Fitness steigern

(fair-NEWS)

Nach aktuellen Erkenntnissen ist die Bereitschaft von Männern an Vorsorgemaßnahmen teilzunehmen eher gering. So berichten Urologen, dass bestenfalls 40% der Männer ab 45 Jahren sich einem Prostata-Check unterziehen. Und das wider besseren Wissens. Denn jährlich erkranken in Deutschland knapp 50.000 Männer neu an Prostatakrebs. Eine erschreckend hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass durch recht einfach umzusetzende Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen das Erkrankungsrisiko halbiert werden könnte. Die klassische Vorsorge beim Arzt mit Tastuntersuchung der Prostata und Bestimmung des PSA-Wertes ist in erster Linie darauf ausgerichtet, möglichst frühzeitig Prostata-Krebs zu entdecken. Eine Vorsorge im Sinne von Vermeidung von Krebserkrankungen sind diese Prostata-Checks eher nicht. Dazu müssten die Männer aktiv etwas tun und beispielsweise ihre Versorgungslage mit Antioxidantien und Vitalstoffen verbessern. Das hilft nicht nur der Prostata, sondern hält auch geistig fit.Die Ergebnisse einer französischen Megastudie bieten hervorragende Ansätze um die Vorsorgesituation bei Männern mittleren Alters zu verbessern. Dazu müssen sie nur breit umgesetzt werden. Denn nach dieser Studie ist klar: Die Prävention von Karzinomen mit Antioxidantien und Vitalstoffen bei Männern ist oftmals möglich und einfach wie auch kostengünstig durchzuführen. Mehr noch. Die Studie hat auch ergeben, dass mit den gleichen Antioxidantien auch die geistige Leistungsfähigkeit der Studienteilnehmer gefördert worden ist. Was haben die Franzosen gemacht? Sie haben mehr als 12.000 Studienteilnehmern, davon etwa 5.000 Männern, über 7,5 Jahre in einem präventiven Ansatz Antioxidantien oder ein Scheinpräparat verabreicht. Mit den Antioxidantien konnte bei den Männern das Auftreten von Prostata-Krebs halbiert werden. Zusätzlich hat eine spätere Nachuntersuchung ergeben, dass die Studienteilnehmer auch eine höhere geistige Leistungsfähigkeit aufwiesen. Das sind Mut machende Ergebnisse, zumal sie mit sehr einfachen Mitteln erreicht wurden. Auch bei uns in Deutschland mangelt es wegen der modernen Lebensweise vielen Menschen, insbesondere Männern, an der optimalen Versorgung mit Vitalstoffen wie etwa Antioxidantien. Wird dies rechtzeitig erkannt und gegengesteuert, könnten Erkrankungen wie Prostatakrebs und Demenz deutlich reduziert werden. Das in der französischen Studie eingesetzte Vitalstoffpräparat enthielt die Vitamine A, C und E sowie die Spurenelemente Zink und Selen.

Quelle: Kesse-Guyot E. et al. Am J Clin Nutr 2011 Sep ; 94(3) :892-9; Hercberg S. et al. Ann Pharm Fr. 2006 Nov;64(6):397-401 ; Meyer F et al. Int J Cancer. 2005 Aug 20;116(2):182-6



Bildinformation: Motivation für Vorsorgemuffel – Mit Antioxidantien Prostatavorsorge optimieren und Fitness steigern