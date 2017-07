Das Rüstzeug für die Digitale Transformation

(fair-NEWS)

Möhrendorf, 14. Juli 2017 – Test-Experten stehen in der Digitalen Transformation neuen Kontexten, User Stories und nicht zuletzt auch neuen Fehlermöglichkeiten gegenüber. Jedes einzelne digitale Produkt und jede Applikation muss zuverlässig funktionieren – bei niedrigen Entwicklungskosten und kürzester Entwicklungszeit. Mit den passenden Tools und Dienstleistern lässt sich diese Herausforderung meistern.Eine gute Gelegenheit, sich über den aktuellen SW-Qualitätssicherungs-Markt zu informieren, bietet die Konferenz-begleitende Ausstellung am Software-QS-Tag 2017 in Frankfurt am Main.Die beschleunigte Digitale Transformation betrifft jedes Unternehmen: von der Nutzung neuer digitaler Infrastrukturen, über die Entwicklung digitaler Anwendungen bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsnetzwerken. Und sie dringt mit rasantem Tempo in das private Umfeld ein – alles wird smart. Der Software-QS-Tag diskutiert, was das für Qualitätssicherung und Test bedeutet.An beiden Veranstaltungstagen, 19. und 20. Oktober, präsentiert eine Reihe von Spezialanbietern ihre Lösungen. So gestaltet das Expertennetzwerk ASQF die Entwicklung und Sicherung von Software-Qualität und fördert zugleich die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, insbesondere aus dem Informatik-Bereich. Cloudogu stellt mit dem EcoSystem eine IT-Infrastruktur vor, die den gesamten Product Lifecycle der Softwareentwicklung unterstützt, während die CQSE GmbH Dienstleistungen und Produkte zur Analyse und nachhaltigen Verbesserung der Qualität der Software liefert.Der dpunkt.verlag ist mit Büchern, Zeitschriften und Veranstaltungen für die professionelle Computing-Szene, IT-Fachleute und -Studenten vertreten. Mit gasq präsentiert sich darüber hinaus einer der führenden internationalen Personalzertifizierer im Bereich Software-Qualität.imbus unterstützt Großunternehmen und Mittelständler aller Branchen dabei, Software schneller und besser zu entwickeln. Die Testfabrik bietet Softwaretools zum Testen von Webanwendungen über die gesamte Wertschöpfungskette von der Modellierung bis zum Betrieb. Und auch verit, Hersteller des Werkzeuges Klaros-Testmanagement, steht den Teilnehmern gerne Rede und Antwort. Zudem wird die Veranstaltung 2017 wieder von der iX unterstützt.Der Software-QS-Tag bietet Besuchern in entspannter, kollegialer Atmosphäre den Rahmen, mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen und zu networken. Weitere Informationen zur Fachausstellung finden sich unter www.qs-tag.de/veranstaltungsinfo/aussteller Mehr Informationen zum Software-QS-Tag, das gesamte Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.qs-tag.de



Bildinformation: Das Rüstzeug für die Digitale Transformation