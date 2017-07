Preistipp - XZENTs neuer Infotainer X-F220 für Fiat Ducato

(fair-NEWS)

Multimediasysteme von XZENT beeindrucken die Fachpresse immer wieder mit ihrem Preis/Leistungsverhältnis. Mit dem X-F220 stellt <a href="www.xzent.com/">XZENT</a> jetzt einen Infotainer speziell für den Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer vor - und punktet auf Anhieb bei den Journalisten. Die Zeitschrift Car & HiFi (Heft 04/2017) hat das neue Multimediasystem inklusive optionalem Navigationspaket gründlich durchgecheckt und ist beeindruckt: "Eine sehr empfehlenswerte Rundum-glücklich-Lösung für den Fiat Ducato", urteilen die Tester und zeichnen den X-F220 mit dem Prädikat "Preistipp" aus.Sensationelles Preis/LeistungsverhältnisHohe Qualität und aktuellste Funktionalität zum fairen Preis - laut Car & HiFi folgt auch der X-F220 dieser Maxime: "Der Infotainer als solches ist bereits für sehr günstige 600 Euro zu haben. Die Navigationssoftware X-F220-SDFEU schlägt mit 200 Euro zu Buche. Mit 800 Euro liegt das Paket aber immer noch klar im dreistelligen Bereich und ist damit das wohl günstigste Markengerät für Wohnmobile."Die Tester loben die umfangreiche Ausstattung des X-F220, die "trotz des günstigen Preises nur als vollständig beschrieben werden kann." Ein CD/DVD-Laufwerk zur Wiedergabe der gängigen Audio/Videoformate, eine vielseitige Bluetootheinheit für Freisprechen und Musikstreaming und sogar einen DAB+ Tuner hat der F-X220 an Bord - dem die Tester im Übrigen einen "sehr guten Empfang" attestieren.Die Rückseite des XZENT bietet gleich zwei USB-Eingänge zum kabelgebundenen Anschluss von USB-Sticks oder Smartphones. Gerade die innovativen Möglichkeiten der Smartphone-Integration: können die Tester dabei überzeugen: "Dank Easy Connect können Android-Telefone direkt an den X-F220 angebunden werden, und der Bildschirminhalt wird auf das Naviceiverdisplay gespiegelt. Die Apps werden dann über den Touchscreen des X-F220 bedient."Spezielle Camper-SoftwareAuch die optional erhältliche, speziell auf Wohnmobile ausgelegte Navigationssoftware überzeugt die Fachjournalisten auf ganzer Linie: "Es kann zwischen vier Fahrzeugarten gewählt werden: Pkw, Wohnmobil unter 3,5 t, Wohnmobil von 3,5 bis 7,5 t und Lkw. Dabei lassen sich die exakten Fahrzeugparameter wie Gewicht, Abmessungen und Anzahl der Achsen einstellen. So ist sichergestellt, dass die Navigation nur auch wirklich befahrbare Routen vorschlägt. Zudem bietet die Datenbank neben den üblichen Sonderzielen eine umfangreiche Rubrik mit Wohnmobilstellplätzen."Perfekt für Fiat Ducato ReisemobileAuch die Fahrzeugintegration ist laut Car & HiFi optimal gelungen: Mit seiner leicht geschwungenen Hochglanz-Front passt der X-F220 perfekt ins Armaturenbrett des Fiat Ducato und seiner französischen Verwandten. Zudem bietet der XZENT eine direkte Unterstützung der Ducato-Lenkradfernbedienungsfunktionen von X290 Modelltypen (ab Baujahr 2014) - ohne externes Stalk-Interface.Dass der X-F220 optimal auf den Einsatz in Reisemobilen zugeschnitten ist, zeigen nicht nur die beiden Kameraeingänge, sondern auch die praktische CAM-Direktzugriffstaste: "So kann auch während der Vorwärtsfahrt schnell auf das Kamerabild umgeschaltet werden, um z.B. nachzuschauen, ob beim Anhänger noch alles fest verzurrt ist."Fazit"Der XZENT X-F220 überzeugt im Ducato auf ganzer Linie", urteilen die Tester abschließend. "Die Navigationsengine ist perfekt für Wohnmobile geeignet, die Ausstattung vollständig und auch das Bedienkonzept ist mit schön großen Schaltflächen und den Direktzugriffstasten sehr gelungen."



Bildinformation: XZENT X-F220 für FIAT Ducato