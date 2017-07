21sportsgroup erhält Wachstumskapital in zweistelliger Millionenhöhe

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Mannheim, 14. Juli 2017. Die 21sportsgroup, ein europaweit erfolgreiches Multichannel-Sporthandelsunternehmen, hat im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde neues Eigenkapital in Höhe eines zweistelligen Euro-Millionenbetrages aufgenommen. Zahlreiche Bestandsinvestoren rund um Leadinvestor Cipio Partners sowie namhafte neue Investoren unterstützen den weiteren europäischen Wachstumskurs und damit verbunden erhebliche Investitionen in das künftige, gruppenweite Logistikzentrum im baden-württembergischen Ketsch.Die Bekanntgabe der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde erfolgt heute zeitgleich mit den Feierlichkeiten zum ersten Spatenstich auf der Baustelle des neuen Logistikzentrums. Die 21sportsgroup bündelt ab 2018, auf über 30.000 Quadratmetern Hallenfläche, ihre Logistikaufgaben in der Rhein-Neckar-Region und wird dabei hunderte neue Arbeitsplätze schaffen. Der Projektentwickler Panattoni Europe übergibt die hochmoderne Logistikanlage im kommenden Frühjahr.Die 21sportsgroup bietet mit 21run, Planet Sports und Vaola online und in derzeit 14 eigenen Flagship-Stores ein breites Sortiment in den Segmenten Laufen, Radfahren, Triathlon, Action-Sport, Streetwear, Outdoor, Fußball-Bekleidung sowie Ausrüstung. Ein weiterer Vertriebskanal ist der eigene Shopping-Club Clubsale.Die Sportplattform ist in ganz Europa präsent, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Wachstum in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, BeNeLux, Italien und Spanien.Dr. Henner Schwarz, Geschäftsführer und Chief Financial Officer der 21sportsgroup kommentiert: "Die europaweiten Kunden der 21sportsgroup werden von den Investitionen in den neuen Logistikstandort mit nochmals verbessertem Service und verkürzten Lieferzeiten profitieren. Dank der aktuellen Eigenkapitalerhöhung im zweistelligen Millionenbereich sind wir für den weiteren Wachstumskurs hervorragend aufgestellt und finanziert!“www.21sportsgroup.comShortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/tnvah5" title="http://shortpr.com/tnvah5">http://shortpr.com/tnvah5</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/wirtschaft-finanzen/21sportsgroup-erhaelt-wachstumskapital-in-zweistelliger-millionenhoehe-46197" title="www.themenportal.de/wirtschaft-finanzen/21sportsgroup-erhaelt-wachstumskapital-in-zweistelliger-millionenhoehe-46197">www.themenportal.de/wirtschaft-finanzen/21sportsgroup-erhaelt-wachstumskapital-in-zweistelliger-millionenhoehe-46197</a>=== 21sportsgroup errichtet neues Logistikzentrum in Ketsch (Bild) ===Die 21sportsgroup, ein europaweit erfolgreiches Multichannel-Sporthandelsunternehmen, hat sich für Ketsch als Standort ihres künftigen Logistikzentrums entschieden und bündelt ab 2018, auf über 30.000 Quadratmetern Hallenfläche, ihre Logistikaufgaben in der Rhein-Neckar-Region. Mit modernster Technologie, einer Versandkapazität von mehr als 17 Millionen Paketen und einer optimalen Anbindung an den Versanddienstleister DHL, bildet das neue Logistikzentrum ein wichtiges Fundament für das weitere dynamische Wachstum der Gruppe (21run, Planet Sports, Vaola) hin zur führenden europäischen Sportplattform. Die 21sportsgroup investiert dabei nicht nur in Fläche und Technologie sondern wird gleichzeitig hunderte neue Arbeitsplätze in der Region schaffen.Shortlink:<a href="http://shortpr.com/yxc6cd" title="http://shortpr.com/yxc6cd">http://shortpr.com/yxc6cd</a>Permanentlink:<a href="www.themenportal.de/bilder/21sportsgroup-errichtet-neues-logistikzentrum-in-ketsch-29658" title="www.themenportal.de/bilder/21sportsgroup-errichtet-neues-logistikzentrum-in-ketsch-29658">www.themenportal.de/bilder/21sportsgroup-errichtet-neues-logistikzentrum-in-ketsch-29658</a>



