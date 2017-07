BUZZWOO! mit neuem Standort in München

(fair-NEWS)

Seit der Gründung 2004 in Stuttgart blickt das inhabergeführte Unternehmen inzwischen auf über 600 erfolgreich umgesetzte Projekte zurück. Neben dem Hauptsitz des Unternehmens in Stuttgart und dem Standort Chiang Mai, bekommt nun die bayrische Landeshauptstadt eine weitere Niederlassung des erfolgreichen Unternehmens. Geführt wird der neue Münchner Standort vom 44-jährigen Daniel Gey (ProSiebenSat.1 Digital, BRAINPOOL Artist & Content), der bereits seit 2015 in beratender Funktion für die Buzzwoo! tätig ist. Als neuer Geschäftsführer kümmert sich Daniel Gey ab sofort um Lösungen für digitale Unternehmensprojekte von Kunden wie Porsche, DELL, Red Bull, ProSiebenSat.1 Media, Das Erste, die RTL Group und die Stroer Media, Carl Zeiss, Daimler, T-Systems oder herbX Film.Das internationale Team, mit mehr als 40 Mitarbeitern aus über 20 Ländern, bestehend aus Querdenkern, Herzblut-Onlinern, Weitblickern, und Technologie-Enthusiasten, versteht sich als Impulsgeber der zukunftsfähige Technologien erkennt noch bevor sie zum Trend werden. Das umfangreiche Repertoire des Unternehmens reicht von cutting-edge Technologien, kreativen Websites und komplexen Portallösungen, Suchmaschinenoptimierung bis hin zu individuellen Softwareanwendungen für das mobile Web.2012 gründet die Buzzwoo! das eigene Start-up YogaTrail, das inzwischen zu einem der führenden Netzwerke für die internationale Yoga Community zählt und von namenhaften Investoren aus Silicon Valley und Asien unterstützt wird.



Bildinformation: BUZZWOO! GmbH & Co. KG