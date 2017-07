Sinnliches Vergnügen - Lust auf Genuss - Low Carb Hexenküche

(fair-NEWS)

Das etwas andere Kochbuch - „Low Carb Hexenküche“ - beschäftigt sich mit aphrodisierende Lebensmittel, die sinnliches Vergnügen und Lust auf mehr wecken. Die Liebesrezepte stehen ganz im Sinne der Verführung und stammen von den Kochbuch Autorinnen Beuke und Schütz. Den Partner mit Essen zu verführen ist nicht neu, aber eine gesunde und kohlenhydratarme Ernährung mit in die Rezeptur einzubinden, hebt sich deutlich von anderen herkömmlichen Kochbüchern ab.Die Zubereitung ist einfach und unkompliziert. Ein ganz normales Küchenequipment reicht aus, um die leckeren Verführungen dem Partner zu servieren. Wer noch ein Neuling in der Küche ist, braucht sich nicht zu sorgen, denn alle Anleitungen sind praktisch in der Handhabung und somit ideal auch für verliebte Kochanfänger. Wer noch auf der Suche nach einem Liebesrezept für sein Herzblatt ist, wird hier sicherlich fündig werden.Aus dem Inhaltsverzeichnis: Wissenswertes über „Aphrodisische Lebensmittel“, Alkohol, Auster, Basilikum, Bärlauch, Chili, Ei, Enzian, Erdbeere, Feige, Fenchel, Granatapfel, Ingwer, Kaffee, Kardamom, Kokosnuss, Kürbis, Muskatnuss, Petersilie, Rettich, Rosmarin, Safran, Sellerie, Spargel, Trüffel, Vanille.Aphrodisisch wirkende Gerichte: Ingwer-Erdbeerbowle, Überbackene Austern, Austern mit Ei und Zitrone, Ziegenkäse mit Pinienkernen, Lachs Zitronen Spieße, Sellerie-Apfel Salat, Spargelsalat mit Erdbeeren, Spargelsalat mit Mango und Garnelen, Zitronen Putenschnitzel, Riesengarnelen in Wein, Gebackener Fisch mit Kokosnuss, Räuchertofu-Chili, Krabbencocktail mit Meerrettich, Bärlauch Pesto, Bärlauch Cremesuppe, Hähnchen mit Zimt, Spiegeleier mit Gemüse, Mango-Zucchinisalat, Jakobsmuscheln mit Safransauce, LC – Schichtsalat, Erdbeeren mit Tonkabohnen, Fischfilet mit Vanille, Kürbiskuchen, Beschwipste Himbeeren, Hexen – Bowle, Vanille-Zimt-Kuchen, Vanille-Kekse, Körnerbrot ohne Gluten, Sinnlicher Zimtkuchen, Quark-Brot mit roten Beeren, Verhexte Schokoladencreme, Waldmeister-Torte.Zitat von Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798): Einzig der Mensch ist wirklicher Lust fähig, denn er ist mit dem Vermögen des Denkens begabt; er erwartet die Lust, er sucht sie, er verschafft sie sich und erinnert sich ihrer, wenn er sie genossen hat.Bibliographische Angaben:Buchtitel: Low Carb HexenkücheAutoren: Jutta Schütz, Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-4462-16,90 EuroE-BOOK ISBN 97838482849863,99 EuroKurzbeschreibung: Dieses exklusive Kochbuch beschäftigt sich mit aphrodisierende Lebensmittel, die in 32 verführerischen Low Carb Rezepten zusammengestellt sind.Zitat von den Autorinnen: Wahre Kochkunst mit verführerischen Rezepten enthält immer etwas Hexenzauber. Viel Spaß beim Nachkochen und sinnliche Freude beim vergnüglichen Genuss, wünschen Ihnen Sabine Beuke und Jutta Schütz.© 2017 Text Schütz/Beuke - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: Low Carb Hexenküche